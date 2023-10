FIS-Präsident spielt Ball in Debatte um frühen Saisonstart an den ÖSV. Scherer: "Wir sind und waren immer gesprächsbereit" - Grünes Licht für Speedrennen in Zermatt

Johan Eliasch überrascht mit einem Steilpass an den ÖSV. REUTERS/Balibouse

Sölden/Zermatt - In der Diskussion um den frühen Start im Ski-Weltcup hat der FIS-Präsident den Ball dem Österreichischen Skiverband zugespielt. "Ich verstehe auch nicht, wer sich im Oktober für Skirennen interessiert und warum wir auf Gletschern ohne Schnee fahren. Ich hoffe, dass der ÖSV offen ist für eine Verlegung nach hinten", sagte Johan Eliasch in einem ORF-Beitrag.

Zwei Wochen später?

Mit seiner Aussage überraschte der FIS-Chef, der wegen einer privaten Angelegenheit nicht in Sölden war. In der Kalendergestaltung hatte bisher stets die FIS das letzte Wort. "Wir sind und waren immer gesprächsbereit und werden eine gute Lösung gemeinsam mit der FIS finden", gab sich Generalsekretär Christian Scherer diplomatisch. Man könne sich durchaus vorstellen, den Weltcupauftakt künftig zwei Wochen später abzuhalten.

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober äußerte sich ähnlich. "Da gehören alle an einen Tisch, wir haben uns noch nie verschlossen. Da gehört das Organisationskomitee dazu, wir, die FIS, dann werden wir gemeinsam entscheiden, was die beste Lösung ist."

Der Saisonauftakt auf dem Rettenbachgletscher wird von einer großen Klima-Debatte begleitet, viele fordern einen späteren Saisonstart. Man habe den Kalender angepasst, aber es scheine nicht genug, meinte FIS-Generalsekretär Michel Vion am Freitag. "Wir werden das Opening wieder anpassen."

Kehrseite der Medaille

Gleichzeitig merkte Vion an, dass man bei einem Dezember-Start nur noch 30 oder 32 statt wie heuer 45 Rennen pro Geschlecht habe. Das werde möglicherweise auch Klassiker wie Kitzbühel und Wengen treffen. "Wenn wir etwas ändern, müssen wir alles ändern. Wenn wir zwei oder drei Wochen weiterrücken, wird das Konsequenzen haben", sagte Vion.

Zermatt ist bereit

Grünes Licht kam indes aus Zermatt. Die Premiere der Abfahrten für die Männer in Zermatt-Cervinia (SUI/ITA) können in zwei Wochen wie geplant über die Bühne gehen. Das gab die FIS nach der Pistenkontrolle am Samstag bekannt. Die Gletscherrennen waren im Vorjahr aufgrund von Schneemangel ausgefallen, diesmal steht den beiden Bewerben am 11. und 12. November aber nichts mehr im Wege. Eine Woche später sind dort zwei Frauen-Abfahrten angesetzt.

Die laut einer jüngst getroffenen Behördenentscheidung teilweise illegal errichtete Rennstrecke ist die höchstgelegene des Weltcups. Der Startpunkt liegt auf 3.720 Meter Seehöhe am Theodulgletscher, das Ziel in Cervinia in Italien auf 2.835 m. (APA, red, 28.10.2023)