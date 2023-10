Die Sitzblockade der Letzten Generation in Sölden. Letzte Generation Österreich

Sölden - Aktivistinnen und Aktivisten der Klima-Protestbewegung "Letzte Generation" haben den Ski-Weltcup am Sonntag dafür genützt, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Die Hochgebirgsstraße auf den Rettenbachgletscher war gegen neun Uhr - eine Stunde vor dem geplanten Start des Männer-Riesenslaloms - im unteren Bereich der Straße nahe Kehre 3 für kurze Zeit blockiert.

Der Verkehr kam kurz zum Erliegen. Die Polizei war rasch vor Ort und habe die Klebeaktion der drei Personen rasch beendet, hieß es.

"Weltcup feiern ist kein Verbrechen, die Klima-Ignoranz der Regierung schon", hieß es in einer Aussendung der "Letzten Generation". "Wenn unsere Regierungen in der Klimakrise weiter die Arbeit verweigern, wird es in den Alpen bald gar keinen Ski-Weltcup mehr geben", wird Sprecherin Laila Fuisz zitiert. Die konkrete Forderung an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne): Empfehlungen aus dem Klimarat werden ignoriert, "nicht einmal eine so billige, einfache und logische Forderung wie die nach einem Werbeverbot für besonders klima- und damit zukunftsschädliche Produkte" umgesetzt.

"Ich möchte mich bei allen Läufern und Zuseher:innen entschuldigen, die dieser Protest verärgert - aber unsere Zukunft schmilzt vor unseren Augen weg!", wird die 59-jährige Klavierlehrerin Alexandra zitiert, die an der Aktion beteiligt war.

Auf einem Video der "Letzten Generation" war auch ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober gemeinsam mit Generalsekretär Christian Scherer am Ort der Sitzblockade zu sehen.

Für Sonntag ist eine angemeldete und mit dem ÖSV abgestimmte Kundgebung von "Fridays For Future" zwischen den beiden Durchgängen des Riesenslaloms geplant. (luza, APA, 29.10.2023)