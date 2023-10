Spanier holt sich viertes Double aus Sprint und Hauptrennen in dieser Saison. Bagnaia und Binder am Podest

Immer wieder Jorge Martin. AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Buri Ram - KTM-Pilot Brad Binder hat am Sonntag beim Großen Preis von Thailand den Sieg in der MotoGP knapp verpasst. Der Südafrikaner kam in Buri Ram nach heißem Fight mit Ducati-Fahrer Jorge Martin als Zweiter ins Ziel. Er verlor in Folge aber wegen einer Strafe wegen Verlassens der Strecke auf der letzten Runde einen Rang und wurde hinter WM-Leader Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) Dritter. Für den Spanier Martin war es das vierte Double aus Sprint und Hauptrennen in dieser Saison. (APA, 29.10.2023)