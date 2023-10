Teil eins des Programms hat Marco Schwarz bravourös erledigt. EPA/GIAN EHRENZELLER

Sölden - Marco Schwarz ist am Sonntag ausgezeichnet in die Saison gestartet. Der Kärntner sorgte im wegen Windes im oberen Teil verkürzten Riesentorlauf in Sölden für die Bestzeit im ersten Durchgang. Er lag mit einer Fahrzeit von 51,85 Sekunden knapp vor dem Dominator Marco Odermatt. Der Schweizer Gesamtweltcupsieger der beiden vergangenen Saisonen und zweifache Söldensieger rangiert 0,29 Sekunden zurück auf Platz zwei. Als Dritter reihte sich der Franzose Alexis Pinturault (+0,46). Henrik Kristoffersen (0,59) ist zur Halbzeit Vierter.

Zweitbester Österreicher war nach 30 Läufern Manuel Feller (1,43) als Achter, Stefan Brennsteiner (1,60) rangiert knapp dahinter. Hoffnung auf die Qualifikation für den zweiten Durchgang dürfen sich auch noch Partrick Feurstein (1,99) und Raphael Haaser (2,57) machen.

Die Entscheidung geht ab 13 Uhr (live ORF 1) über die Bühne. (honz, 29.10.2023)