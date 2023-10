Teil eins des Programms hat Marco Schwarz bravourös erledigt. EPA/GIAN EHRENZELLER

Sölden - Marco Schwarz ist am Sonntag ausgezeichnet in die Saison gestartet. Der Kärntner sorgte im wegen Windes im oberen Teil verkürzten Riesentorlauf in Sölden für die Bestzeit im ersten Durchgang. Er lag mit einer Fahrzeit von 51,85 Sekunden knapp vor dem Dominator Marco Odermatt. Der Schweizer Gesamtweltcupsieger der beiden vergangenen Saisonen und zweifache Söldensieger (2021 und 2022) rangiert 0,29 Sekunden zurück auf Platz zwei. Als Dritter reihte sich der Franzose Alexis Pinturault (+0,46) ein. Henrik Kristoffersen (0,59) ist zunächst Vierter.

"Es war ein sehr guter Durchgang, es hat sich sehr gut angefühlt. Das Material hat gestimmt, ich konnte meine Fahrweise durchziehen", sagte Schwarz.

Zweitbester Österreicher war nach 47 Läufern Manuel Feller (1,43) als Achter, Stefan Brennsteiner (1,60) rangiert knapp dahinter auf Platz zehn. Die Qualifikation für den zweiten Durchgang werden auch Vincent Kriechmayr (1,98) und Partrick Feurstein (1,99) schaffen. Raphael Haaser (2,57) muss noch bangen.

Das Rennen wurde zwischenzeitlich wegen starker Böen im oberen Bereich nach Startnummer 47 unterbrochen. Die Entscheidung ist für 13 Uhr (live ORF 1) geplant.

Vor dem Rennen gab es eine Klima-Aktion der "Letzten Generation", die Zufahrtsstraße auf dem Rettenbachferner war für kurze Zeit gesperrt. Betroffen waren davon vor allem die Zuschauerinnen und Zuschauer, denn die Sportler befanden sich längt auf dem Gletscher. Das Rennen konnte programmgemäß gestartet werden (honz, APA, 29.10.2023)