Das narrative Horrorspiel "Alan Wake 2" ist am 27. Oktober für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC erschienen, es sammelt sowohl bei Kritikern als auch unter Spielerinnen und Spielern äußerst positives Feedback.

Bewertungen zu "Alan Wake 2"

Auf der Plattform Metacritic, die Rezensionen verschiedener Medien aggregiert, geben 44 Medien durchschnittlich 88 von 100 möglichen Punkten für das Single-Player-Spiel von Remedy Entertainment, 163 User-Ratings bringen durchschnittlich 8,4 von zehn möglichen Punkten.

Bei einer ähnlichen Plattform, Opencritic.com, kommt "Alan Wake 2" auf 90 von 100 möglichen Punkten, 92 Prozent der Kritiker empfehlen das Spiel. Das Medium GamesRadar+ etwa gibt "Alan Wake 2" fünf von fünf möglichen Punkten, IGN vergibt neun von zehn Punkten, GameSpot zehn von zehn möglichen Punkten.

IGN Italien lobt die Transformation des Franchises in ein Survival-Horrorspiel, das durch düstere Atmosphäre, eine gut erzählte Geschichte und charismatische Charaktere punktet. Gamereactor UK nennt das Spiel ein "Meisterwerk", wiewohl manche Entscheidungen des Studios die Massentauglichkeit des Spiels limitieren könnten. Andere Medien schlagen ähnlich lobende Töne an. Beim Anspielen gibt es auch in der STANDARD-Redaktion lobende Töne: nicht nur grafisch ist das Spiel beeindruckend, auch Story und Gameplay sind äußerst gelungen.

Spielzeit und Systemanforderungen

Die Spielzeit von "Alan Wake 2" fällt im Gegensatz zu anderen im Jahr 2023 veröffentlichten Mammutwerken vergleichsweise gering aus: auf Howlongtobeat.com werden für die Hauptstory im Schnitt 12,5 Stunden veranschlagt.

Im Fachmedium PC Gamer führt man unter anderem an, dass "Alan Wake 2" trotz seiner beeindruckenden Grafik auch auf günstigeren Grafikkarten gut laufe. Zuvor war bekannt geworden, dass die Mindestanforderungen für "Alan Wake 2" zum Spielen auf 1080p bei 30 fps und geringen Details die folgenden sind:

Die empfohlenen PC-Anforderungen für "Alan Wake 2" bei 1080p, 60 fps und mittlerer Grafikqualität sind hingegen:

Diese recht hohen Anforderungen hatten bei einigen PC-Spielern für Unwohlsein gesorgt. Der Developer beruhigte im Vorfeld entsprechend, dass das Spiel auch auf schwächeren Rechnern laufen werde. (stm, 29.10.2023)