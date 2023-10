Sebastian Ofner darf noch auf einen Lucky-Loser-Platz hoffen. IMAGO/Juergen Hasenkopf

Paris - Der Steirer Sebastian Ofner ist am Sonntag in der zweiten und finalen Qualifikationsrunde des Masters-1000-Tennisturniers von Paris gegen Votic van de Zandschulp mit 6:7(7),2:6 ausgeschieden. Es war das erste Duell des 27-Jährigen mit dem als 65. in der Weltrangliste 21 Plätze hinter ihm liegenden Niederländer. Am Nachmittag strebt noch Dominic Thiem in seinem ersten Duell mit dem Australier Christoper O'Connell den Einzug in den Hauptbewerb des Hartplatz-Hallenturniers ein.

Ofner war am Montag bei der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gegen den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev ausgeschieden und hatte danach angekündigt, heuer nach seinem Paris-Trip noch ab 6. November in Sofia antreten zu wollen. Er wird das Jahr aller Voraussicht nach in den Top 50 abschließen. In der Paris-Qualifikation war Ofner als Nummer zwei gesetzt und hat damit noch eine gewisse Chance, als Lucky Loser in den Hauptraster zu rutschen. (APA, 29.10.2023)