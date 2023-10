Rund 400 Elefanten sind vor drei Jahren gestorben. Viele Tiere sind einfach umgefallen. Die Todesursache wurde nun geklärt. Ein Bakterium hat bei den Dickhäutern zu einer Blutvergiftung geführt. IMAGO/imagebroker

Ein weiterer Beweis dafür, dass Größe in entscheidenden Fällen keine Rolle spielt, kommt jetzt aus der Natur. Forscher haben herausgefunden, dass der mysteriöse Tod Hunderter von Elefanten, den größten Landtieren der Welt, von einem klitzekleinen Bakterium ausgelöst wurde, das noch nicht einmal einen eigenen Namen hat. Fast 400 der riesigen Rüsseltiere waren vor drei Jahren in Simbabwe und Botsuana auf merkwürdige Art verstorben: Manche stürzten wie vom Blitz getroffen mitten im Lauf zu Boden; andere torkelten im Kreis, bevor sie zusammenbrachen; wieder andere fielen vornüber aufs Gesicht. Etwas Vergleichbares war unter den Jumbos noch nicht beobachtet worden: Offensichtlich wurden die Elefanten vergiftet – entweder von Wilddieben oder einem Erreger wie dem Bacillus anthracis, landläufig Anthrax genannt. Da alle verstorbenen Dickhäuter noch ihre Stoßzähne hatten, fielen Wilderer als Schuldige aus.

Blutvergiftung als Ursache

Im Fachmagazin Nature Communications berichtet jetzt eine Gruppe von Wissenschaftlern von ihrer Untersuchung, die wegen der eingeschränkten Zugänglichkeit der Region und der Verfügbarkeit von Speziallaboren höchst langwierig war. Die Forscher mussten in Helikoptern zu den Kadavern geflogen werden und diese bei brütender Hitze in Schutzanzügen sezieren: Ihre Proben wurden in US-Laboren ausgewertet. Das Ergebnis: Die Elefanten starben an von Bakterien ausgelöster Blutvergiftung, in sechs Kadavern der Dickhäuter wurden Erreger aus der Gruppe der "Bisgaard taxon 45" gefunden. Ähnliche Bakterien sind bisher nur in Raubkatzen wie Tigern oder Löwen nachgewiesen worden: Womöglich wurden sie durch Löwenbisse übertragen.

Für Laura Rosen von der US-Firma "Transboundary Epidemiology Analytics" ist die Entdeckung "höchst besorgniserregend". Bisher wurden die Bakterien noch in keinem Elefanten festgestellt – eine weitere Gefahr für die legendären Dickhäuter, deren Zahl jährlich um acht Prozent zurückgeht. Derzeit gibt es nur noch rund 350.000 Exemplare des afrikanischen Savannen-Elefanten.

Falko Steinbach von der britischen "Animal and Plant Health Agency" ist allerdings überzeugt davon, dass die Tiere von der damaligen Dürre und ihrer schlechten Ernährung erheblich geschwächt waren – andernfalls hätten die winzigen Bakterien die Dickhäuter wohl nicht zur Strecke gebracht. "In der Wildnis gibt es sehr viele Pathogene, die nicht unbedingt Krankheiten verursachen und gewiss nicht den Tod zur Folge haben", so Steinbach: "Wenn die Tiere allerdings gestresst sind, bricht ihr Immunsystem zusammen: Dann breiten sich solche Bakterien fast ungehindert aus und verursachen Krankheiten mit tödlichen Folgen." (Johannes Dieterich aus Johannesburg, 30.10.2023)