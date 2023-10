Beim Gipfeltreffen bayerischer Produktköniginnen gab es einen Mordversuch: Josef Gehrling (Wolfgang Fierek), der Präsident des Bavaria-Bunds, wurde mit einem Bolzenschussgerät attackiert und liegt auf der Intensivstation. Batic und Leitmayr ermitteln in der neuen "Tatort"-Folge "Königinnen" am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD und in ORF 2 in der vermeintlich heilen Welt zwischen Heuballen, Traktoren und zwischen Spargel-, Honig- und Weißwurstköniginnen.

Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) befragen Syvlie (Veronica Ferres). Foto: ORF/BR/Odeon Fiction GmbH/Luis Zeno Kuhn

"Der Krimi ist fad. Aber das Thema wird anschaulich ­behandelt. Da sind die einen, die den 'Königinnen-Jahreskalender' als 'Wichsvorlage für Jungbauern' abwerten. Und andere, die eine Transfrau als Spargel­königin selbstverständlich finden", schreibt Birgit Baumann im TV-Tagebuch des STANDARD. "Und solche 'Pupperln', wie die Organisatoren meinen, sind die Königinnen schon längst nicht mehr. Das merken auch die Ermittler, die ja selbst schon ­ältere Männer sind, schnell. Gut so."

Veronica Ferres im neuen "Tatort" aus München. Foto: ORF/BR/Odeon Fiction GmbH/Luis Zeno Kuhn

"Fierek und Ferres machen den Komödienstadl von "Königinnen" zu einem hintersinnigen Volkstheater. Die Kommissare, im Zustand altersmilder Selbstironie angelangt, strecken die Waffen. Für neunzig Minuten Krimiunterhaltung mit Mehrwert reicht das allemal", urteilt die FAZ.

Ivo Batic (Miroslav Nemec, Mitte) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) ermitteln unter Königinnen. Foto: ORF/BR/Odeon Fiction GmbH/Luis Zeno Kuhn

"Es ist eine gute Idee, 'Me Too' in die Provinz zu bringen. Warum sollten die Träume einer Spargelkönigin andere sein als die einer Schauspielerin, warum sollten Männer ihre Macht nicht auch im Kaff ausspielen?", heißt es in der "Süddeutschen Zeitung". Was aber nerve, sei die Unentschiedenheit. "In Versatzstücken setzt sich der Krimi sehr ernsthaft mit 'Me Too' auseinander, dann geht es um Stadt-Land-Dünkeleien und obendrauf gibt es noch einen großen Schlag komödiantische Soße."

Jetzt sind Sie an der Reihe, wie hat Ihnen dieser Münchner "Tatort" gefallen? Hier ist Platz für Ihr Urteil. (red, 29.10.2023)