Schon an den Bildern wird die sich für Hauptdarstellerin Mala Emde zunehmend verengende Welt augenfällig. Ricardo vaz Palma

Julia Francks Roman Die Mittagsfrau, 2007 erschienen, ist ein Bestseller und wurde bis heute in 37 Sprachen übersetzt. Er spielt in einer vielerzählten Phase deutscher Geschichte, die den gesellschaftlichen Umbruch von der Zwischenkriegszeit bis nach dem Ende der Naziherrschaft abbildet – nah entlang am Leben der jungen Helene Würsich aus Bautzen.

Wann und wie schlägt sich ein sich änderndes politisches System konkret auf ein individuelles Leben nieder? Das ist eine Frage, die angesichts des europaweiten Rechtsrucks erneut an Relevanz gewonnen hat. Das zweite bis vierte Lebensjahrzehnt der medizinisch begabten Frau aus jüdischer Familie steht im Zentrum, ihre von zwei Kriegen gehemmte berufliche wie familiäre Entwicklung.

Konventionell, aber avanciert

Dass die Verfilmung so viele Jahre auf sich warten ließ, überrascht. Dass sich die österreichische Regisseurin Barbara Albert des historischen Stoffes annahm, ebenso. Fügen doch die schicken Babylon Berlin-Bilder, die sich durch den Film ziehen, dem intimen Werk der Regisseurin eine etwas poliertere Ästhetik hinzu. Die Mittagsfrau ist konventionelleres, wenn auch avanciertes Erzählkino, das in der zweiten Hälfte der knapp 140 Minuten noch einen Zahn zulegen muss und übersteuert wirkt. Gerne hätte man der Arbeit mehr Zeit gegönnt, eventuell als Mehrteiler.

Albert fokussiert in ihrem mit Meike Hauck verfassten Drehbuch ganz auf die Protagonistin Helene (Mala Emde), die für ihren selbstbestimmten Weg einen hohen Preis zahlen wird. Es geht um die berufliche Selbstbestimmung als Frau, um (abgelehnte) Mutterschaft und um dominierende Beziehungskonstellationen. Diese stellt der Film einander recht zugespitzt gegenüber: die romantische Liebe mit dem Literaturstudenten (Thomas Prenn) versus die Zweckehe mit dem unentspannten Nazi (Max von der Groeben). Die Distanz zur traumatisierten und überschießend zur Hexe auffrisierten eigenen Mutter versus die Verbundenheit mit der abenteuerlustigen Schwester. Diese bekommt allerdings ein Drogenproblem.

Die Existenz als Frau in dieser Zeit wird rundherum als Verlustgeschäft kenntlich – eine Stoßrichtung des Buches, die Albert klar hervorhebt.

Festzementierte Rollenbilder

Lose kreist über diesem schwierigen Leben der Geist der titelgebenden Mittagsfrau. Er stammt aus einer slawischen Legende und besagt, dass das von ihm jeweils in der Mittagshitze auf dem Feld überbrachte Unheil nur durch kräftiges Erzählen abgewendet werden könne. Im Film findet das keinen Niederschlag, spielt dieser doch – neben der Rahmenhandlung auf einem Bauernhof – überwiegend in Berlin, wo Helene Ärztin werden möchte.

Wild Bunch Germany

Der zeitlich weite Bogen ist an den Bildern gut ablesbar, allein an Helenes Wohnungen und Kleidung wird eine sich zunehmend verengende, sprödere Welt augenfällig. Schließlich meint man, am fahlen Küchentisch in ihrer ehelichen Wohnung – weit weg von der knalligen Dekadenz der Weimarer Republik – den Frust aller, auch noch kommender festzementierter Rollenbilder zu erkennen.

Bauernstube und Bachufer

Aus Räumen entwickelt Albert viel Spannung – vom still vor sich hin baumelnden Fliegenpicker in der Bauernstube bis hin zu den hellen, weichgezeichneten Mädchennestern an den Bautzener Bachufern.

In Die Mittagsfrau – einer Schweizer-deutsch-luxemburgischen Koproduktion – fällt am Beispiel der Helene Würsich das Aufregende am Dasein mit der historischen Katastrophe zusammen. Mala Emdes standhaftes Gesicht, das einen wesentlichen Teil des Filmes ausmacht, trägt alles davon in sich. Nachdenken, Verzweiflung, Zwiespalt – sie weisen immer in eine tragfähige Zukunft. Diese schauspielerische Leistung darf nicht unbelohnt bleiben. (Margarete Affenzeller, 30.10.2023)