So viel Freude, so viel Glück: Wie Kandidatinnen und Kandidaten der ORF-Kuppelshow ihre neue Liebe fanden

Sie lachen, schauen sich verliebt in die Augen, küssen sich: im Staffelfinale ist Kupplerin Nina Horowitz am Montag im Hauptabend von ORF 2 zu Besuch bei Paaren, die sich durch die ORF-Liebesg’schichten und Heiratssachen kennen- und lieben gelernt haben. Und dabei so strahlen und glücklich wirken, dass es einem ganz warm uns Herz wird.

Ernstl hat seine Silvia gefunden: "Wenn ich in der Früh aufsteh’ und ihre glänzenden Rehaugen seh’, da kann draußen ein Tornado sein, ich hab Hochsommer im Herzen." Und auch Silvia ist sich sicher: "Dieser Mann ist für mich bestimmt." Und auch bei Bernd aus Oberösterreich hat "Amors Pfeil getroffen", sagt er. 151 Zuschriften hat er nach der Sendung im Juli 2023 bekommen, Marlene war sein zweites Date. Sie ist genau das, was er sich "immer gewünscht hat". Grundlegend verändert hat sich auch das Leben von Christine, seit sich Ortwin gleich nach der Sendung bei ihr gemeldet hat, er sei ihr "Lottosechser mit Zusatzzahl", sagt sie, "ich bin so glücklich, ich kann’s gar nicht beschreiben". Man merkt, die zwei haben es lustig mitein­ander, und man kann gar nicht anders, als sich mit ihnen zu freuen.

Rosemarie und Siggi waren unabhängig voneinander, beide in der diesjährigen Staffel als Singles bei den "Liebesg'schichten und Heiratssachen". Siggi war im August zu sehen, Rosemarie im September. Jetzt sind die beiden ein Paar und "wirken wie zwei Turteltäubchen", scherzt Nina Horowitz. Foto: ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner

Ebenso wie mit Gina und Siegfried, beide waren mit dem ORF auf der Suche nach einer neuen Liebe. Und sie haben einander gefunden, im Juni 2023 wurde sogar geheiratet. Auch Max aus Niederösterreich hat "endlich seine ganz große Liebe gefunden" und seiner Beate auch schon einen Heiratsantrag gemacht. Und da wären noch Siggi und Rosemarie, "es sind zwar erst ein paar Wochen, aber es fühlt sich an, als wären wir schon ewig zusammen", sagt er. So viel Freude, so viel Glück. Auf die Liebe!