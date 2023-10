Nutzer bekommen Fehlermeldungen wie "storage is full" oder "System UI isn’t responding", teilweise stürzen die Pixel-Geräte ab

Nein, das ist keine Malware. Das ist ein Fehler im System. Google

Nach einem Update auf Android 14 berichten manche Nutzerinnen und Nutzer, dass sie nicht mehr uneingeschränkt auf den Speicher ihres Smartphones zugreifen können. Dies dürfte vor allem vorkommen, wenn auf einem Smartphone mehrere Profile verwendet werden: Das sekundäre Profil kann dann noch auf den internen Speicher zugreifen, das primäre Profil nicht mehr, wie es im Issue Tracker von Google heißt.

Betroffen sind laut einem Bericht des Fachmediums Ars Technica die Geräte Pixel 6, 6a, 7, 7a, Pixel Fold und Pixel Tablet. Das Betriebssystem ist seit 4. Oktober verfügbar, derzeit erhalten Nutzerinnen und Nutzer von Pixel-Geräten das Update. Dem Bericht von Ars Technica zufolge ist der Fehler nicht gerätespezifisch. The Verge hatte schon zuvor von etwaigen Problemen berichtet, mit dem Rollout wird das Problem nun in der breiten Masse sichtbar.

"Wie Ransomware"

Nutzerinnen und Nutzer berichten davon, dass sich der Fehler in unterschiedlicher Form manifestiert. Der ursprüngliche Poster im Issue Tracker schreibt von einer "storage is full"-Fehlermeldung, andere erhalten einen "System UI isn’t responding"-Error oder berichten von regelmäßigen Abstürzen des Geräts. Andere berichten, dass sich der Fehler wie Ransomware anfühle, also Hacker den Zugriff auf das Gerät verhindern und Lösegeld fordern.

Nach Vorwürfen in den Medien, dass Google das Problem nicht ernst genug nehme, wurde die Prioritätsstufe inzwischen auf P0 - also die höchste Stufe - erhöht. (red, 29.10.2023)