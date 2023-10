So möchte Google seine Position gegen Microsoft und OpenAI stärken. Auch Amazon investiert in das aufstrebende Start-up

Google-Standort in New York, Portal Reuters/Kelly

Google hat zugestimmt, bis zu 2 Milliarden Dollar in das KI-Unternehmen Anthropic zu investieren, heißt es seitens Anthropic: Das Unternehmen habe im Voraus 500 Millionen Dollar in den OpenAI-Konkurrenten investiert und sich bereit erklärt, im Laufe der Zeit weitere 1,5 Milliarden Dollar hinzuzufügen. Google war bereits zuvor ein Investor in Anthropic. Die neue Investition unterstreicht die Bemühungen des Unternehmens, besser mit Microsoft zu konkurrieren, einem großen Unterstützer des ChatGPT-Erfinders OpenAI.

Auch Amazon erklärte vergangenen Monat, dass es bis zu vier Milliarden Dollar in Anthropic investieren würde, um mit seinen wachsenden Cloud-Rivalen im Bereich KI zu konkurrieren. In Amazons jüngstem Quartalsbericht gab der Online-Händler an, dass er in eine Schuldverschreibung von Anthropic in Höhe von 1,25 Mrd. USD investiert hat, die in Eigenkapital umgewandelt werden kann, während seine Möglichkeit, bis zu 2,75 Mrd. USD in eine zweite Schuldverschreibung zu investieren, im ersten Quartal 2024 ausläuft.

Gegründet von ehemaligen OpenAI-Managern

Google lehnte eine Stellungnahme ab, und Amazon reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar. Das Wall Street Journal hatte zuvor über die jüngste Vereinbarung von Google mit Anthropic berichtet.

Die steigende Zahl der Investitionen zeigt, dass Cloud-Unternehmen weiterhin versuchen, Verbindungen zu den KI-Startups zu knüpfen, die ihre Branche umgestalten. Anthropic, das von ehemaligen OpenAI-Führungskräften und den Geschwistern Dario und Daniela Amodei mitbegründet wurde, hat Anstrengungen unternommen, um sich die Ressourcen und zahlungskräftigen Geldgeber zu sichern, die nötig sind, um mit OpenAI zu konkurrieren. (Reuters/red, 29.10.2023)