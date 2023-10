Optimierter Versand, gezielte Werbung und auch per KI generierte Bilder sollen das Weihnachtsgeschäft ankurbeln. Setzt sich dies durch, so schadet das mittelfristig anderen Branchen

Amazon zählt inzwischen mehr als 160 Millionen Prime-Abonnenten. IMAGO/Eibner

Generative KI wird in dieser Weihnachtssaison Amazons Geheimwaffe sein. Das Unternehmen nutzt die Daten seiner mehr als 160 Millionen Prime-Abonnenten, um die Zielgruppenansprache zu verbessern und Händlern die Möglichkeit zu geben, Werbeaktionen schnell zu erstellen. Neben dem schnellen Versand und den üblichen Rabatten am Black Friday und Cyber Monday setzt das Unternehmen darauf, dass zielgerichtete Anzeigen, die von künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt werden, mehr Kunden und Werbetreibende auf seine Plattform locken.

Amazon-Chef Andy Jassy sagte am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass maschinelles Lernen dem Unternehmen hilft, den Kunden relevantere Werbung zu präsentieren. "Wenn (Werbetreibende) über Budgetentscheidungen nachdenken müssen, werden sie (Anzeigen) wählen, die ein großes Volumen haben und besser funktionieren. Ich denke, dass beides derzeit echte Vorteile in unserem Werbebereich sind", sagte Jassy.

KI-Produktbilder

In dieser Woche gab das Unternehmen bekannt, dass es generative KI einsetzt, um bessere Produktbilder für Werbetreibende zu erstellen und so mehr Aufmerksamkeit auf die Produkte von Drittanbietern zu lenken. Das Tool generiert Hintergrundbilder für Waren auf der Grundlage von Produktdetails. Amazon ist nicht der erste Online-Händler, der KI für die Werbung einsetzt, aber angesichts der Größe des Unternehmens wird erwartet, dass der Einsatz von Amazon die Akzeptanz dieser Strategie erhöht.

Der Hauptvorteil der generativen KI liegt in der "Fähigkeit, Dutzende, wenn nicht Tausende von Variationen Ihrer Anzeige zu zeigen, die auf den Nutzer zugeschnitten sind", so Andy Friedland, Chief Revenue Officer von Swiftly, ein ehemaliger Werbeleiter bei Amazon. Swiftly ist eine Technologieplattform für den Einzelhandel. Friedland betont, dass die Erstellung verschiedener Anzeigen für verschiedene Zielgruppen teuer sein kann. Er erwartet, dass Amazons KI-Tools den Werbetreibenden Geld sparen werden. Brendan Witcher, ein leitender Analyst bei Forrester, befindet, dass Amazons generatives KI-Anzeigetool "gut dafür geeignet ist, ein Segment von Drittanbietern und Marken zu gewinnen und zu halten, die auf Amazon werben".

Werben mit Elvis Presley

Andere Unternehmen, darunter Ascendly Marketing, verwenden generative KI-Tools, die Bilder von Personen des öffentlichen Lebens mit Produkten kombinieren. In einer kürzlich durchgeführten KI-generierten Kampagne hält der verstorbene Sänger Elvis Presley Produkte des Ascendly-Kunden Fast Passports and Visas in der Hand. Das Hinzufügen solcher "skurrilen Bilder" hat die Verbreitung in den sozialen Netzwerken erheblich gesteigert, so Marshal Davis, Präsident von Ascendly.

Seine Kunden verzeichnen einen Anstieg der Verkaufszahlen und der Google-Klickraten - ein Trend, den Amazon für seine eigenen generativen KI-Anzeigetools während der Weihnachtszeit nutzen möchte. Analysten erwarten, dass Amazons Werbegeschäft im Weihnachtsquartal 14,2 Milliarden Dollar einnehmen wird, gegenüber 11,56 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der KI-Bildgenerator könnte zögerliche Käufer dazu ermutigen, ihr Portemonnaie zu öffnen, wenn die anvisierten Produkte für dier relevanter erscheinen, so Friedland.

Bedrohung für Grafikdesigner

Amazons Prime-Mitgliedschaft, die 14,99 Dollar pro Monat oder 139 Dollar pro Jahr kostet, verschafft einen "riesigen Vorteil" bei der Werbung und der besseren Ansprache von Käufern, was dazu führt, dass die Kunden häufiger einkaufen, so Witcher. "Das Verkehrsaufkommen ist eine entscheidende Komponente für den Erfolg in der Online-Werbung", sagt er.

Amazon prognostiziert für das Weihnachtsquartal einen Umsatz zwischen 160 und 167 Milliarden Dollar, verglichen mit den Prognosen der Analysten von 165,6 Milliarden Dollar. Der Umsatz von Amazon im vierten Quartal des vergangenen Jahres lag bei 149,2 Milliarden Dollar. Amazons AI-Imaging stellt allerdings auch eine Bedrohung für kleinere Werbefirmen und Freiberufler dar, die sich auf Grafikdesign konzentrieren, so Davis von Ascendly. Sollten sich Amazons KI-Tools auf breiter Front durchsetzen, könnten sie noch einen weiteren Nachteil haben: Sie produzieren Anzeigen mit ähnlichen Bildern für verschiedene Produkte, was es für Verkäufer schwieriger macht, sich von der Masse abzuheben. "Das könnte es für Marken schwierig machen, sich zu differenzieren", so Davis. (Reuters/red, 30.10.2023)