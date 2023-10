Es "bleibt in der Familie", sagt er - Der Titel des wöchentlichen Podcasts: "Die Pochers! Frisch recycelt"

Oliver Pocher macht mit seinem Podcast weiter, jetzt mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Foto: IMAGO/APress

Köln - Noch-Ehefrau raus, Ex-Ehefrau rein: Oliver Pocher setzt den Podcast "Die Pochers" trotz der beendeten Zusammenarbeit mit Amira nun doch fort - mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. "Es gibt ab Freitag VIEL zu besprechen. Der Podcast bleibt in der Familie", kündigte der Moderator am Samstagabend bei Instagram an und postete ein Bild, das ihn mit Meyer-Wölden zeigt. Der Titel des wöchentlichen Podcasts: "Die Pochers! Frisch recycelt".

Mit seiner neuen Podcast-Partnerin Sandy Meyer-Wölden (40) war Pocher von 2009 bis 2013 zusammen und auch verheiratet, die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

Am vergangenen Dienstag hatte der 45-Jährige bei Instagram das Ende der Podcast-Reihe mit Noch-Ehefrau Amira (31) mit der Begründung "Vertrauensverlust" verkündet. Das Paar hatte Ende August die Trennung bekanntgegeben. Die letzte, bereits voraufgezeichnete Folge des Podcasts mit Amira ging erst am vergangenen Freitag online. (APA, dpa, 29.10.2023)