Elmar Goerden verschränkt in seiner Inszenierung in den Kammerspielen das Stück mit einer kritischen Kommentierung – und rüttelt so anregend am Original

Noch ein Mann, der es nicht gut mit ihr meint: Lulu (Johanna Mahaffy) gerät als Gefallene nach drei gescheiterten Ehen in Paris an den Chevalier Casti-Piani (Joseph Lorenz). APA/CHRISTIAN WIND

Über 20 Jahre hatte Frank Wedekind an seiner Lulu gear­beitet, ehe das Stück 1913 zur Uraufführung bereit war. Vollendet war es, zusammengesetzt aus den ursprünglich zwei Dramen Erdgeist und Die Büchse der Pandora, aber auch damals noch lange nicht. Angesichts durch das Stück hervorgerufener Skandale, dreier Gerichtsprozesse und der Zensur überarbeitete Wedekind den Stoff ein paarmal. Die Lulu wurde letztlich eines der meistgespielten Stücke der Moderne, aber auch eines der umstrittensten. Jetzt ringen die Kammerspiele des Josefstadt-Theaters damit.

Zusammen mit Heinrich von Kleists Zerbrochnem Krug vom September ergibt Lulu fast eine feministische Offensive der Bühne. Tatsächlich hat aber nicht das Theater, sondern Regisseur Elmar Goerden das Stück vorgeschlagen. Ihn "stört dieser Stoff in seiner Darstellung von Frauen", erklärt er im Programm. Klassiker hin oder her, empfindet er das Stück heute als "Provokation", will das Klischee der "unschuldig triebhaften Kindfrau", die zum "dämonisch sündhaften Weib" wird, einem "Belastungstest" unterziehen.

Wedekind-Skepsis

Dass solches in den letzten Jahren mit Textinterpretationen schon passiert ist, ist ihm bewusst – es ging ihm aber nicht weit genug. Seine Skepsis gegenüber dem Urtext und Wedekinds Motiven speist sich auch daraus, dass der Autor Begriffe wie "Honichtöpfchen" oder "Jauchegrube" für das weibliche Geschlecht nicht nur als Figurenrede verbriet, sondern sich dergleichen auch in seinen Tagebüchern findet.

Im Bühnenhinteren liegt also von Anfang des Abends an eine Ausgabe des Textes unter einem Glassturz, am Ende wird Lulu sie unter Zustimmung der lesbischen Gräfin Martha (Susa Meyer mit wallenden grauen Locken; Kostüme: Lydia Kirchleitner) vom Sockel holen und sagen, sie hätte sich "ganz anders geschrieben". Was soll man von einem Mann über Frauen lernen? Nichts! Bis dahin wird sie mehrfach beklagt haben, welche Grenzen ihr Wedekind setzt. Goerdens Inszenierung verschneidet Stück und Kommentierung dazu auf diese Art laufend miteinander. Es ist fast zwei Stunden lang harte Auseinandersetzung.

Werktreue und Widerstand

Die mit einem Streit beginnt. Die Darstellerin der Lulu (expressiv: Johanna Mahaffy) will nämlich nicht auf dem Hocker Platz nehmen, auf welchem sie dem Maler Eduard (Martin Niedermair) für ein Porträt Modell sitzen soll, das sich ihr älterer, schmieriger Mann (Michael König), für den sie nach dem Abendessen jeden Tag nackt bis auf Strümpfe tanzen muss, von ihr wünscht.

Schauspielerkollege Joseph Lorenz, der sich werktreu an die Rolle von Lulus väterlichem Geliebten Dr. Schön halten will, der das Mädchen zugleich an andere Männer verschachert, kann mit solchem Widerstand hingegen gar nichts anfangen.

Lulu wird sich schließlich doch hinsetzen und teilnahmslos über sich ergehen lassen, wie die anwesenden Männer ihre Achselhaare loben. Wenn Lulu den Mund aufmacht, setzt Goerden der verzerrten Männerfantasie aber noch eins drauf. Sein "Pinsel tropft", sagt sie zu Eduard – er schaut sich in den Schritt. Von den Männern auf den "Beruf" Frau reduziert, gibt sich Lulu das Motto "Keine Kinder, keine Küche".

Pizza und Perlen

Die neuen Textpassagen hat ­Goerden während der Proben mit dem Ensemble erarbeitet. Goerdens Lulu ist ein bereits vom Stiefvater missbrauchtes Kind, herangewachsen zur zerstörten Frau. Sich ihrer nymphomanen, masochistischen und Selbstachtung ermangelnden Rolle vollkommen bewusst, würde ihre Darstellerin sich nur zu gerne dagegen behaupten, weiß sich aber nicht gegen den Wedekind’schen Handlungsverlauf durchzusetzen. Sie heiratet erst Eduard, um ihm gleich zu flüstern, dass er ein schlechter Maler sei, ehelicht dann Dr. Schön, flieht, nachdem sie ihn erschossen hat, als Hure nach Paris.

So sehr Regisseur Goerden am Inhaltlichen rüttelt, und auch wenn es zum Hochzeitsmahl Kartons vom Pizzalieferdienst gibt und Lulu nach der Fellatio bildkräftig weiße Perlen auf den Fußboden prustet: Ästhetisch reißt der Abend (auf der von Silvia Merlo und Ulf Stengl mit breitem Strich hingepinselten Bühne) nie aus der Kammerspiele-Tauglichkeit aus. So wird er doch etwas länglich, zumal die Ungeheuerlichkeit der Situation ja weit vor Schluss klar ist. Doch dieser Lulu gelingt, was beim Zerbrochnen Krug recht halbgar war. Großer Applaus für alle. (Michael Wurmitzer, 29.10.2023)