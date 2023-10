Liebe Leserin, lieber Leser,

der israelische Merkava gilt als der beste Panzer der Welt, allerdings nur für den Einsatz in den ariden Gegenden des Nahen Ostens, in Mitteleuropa zum Beispiel wäre er denkbar ungeeignet. Warum das so ist, erklären wir in unserem Schwerpunkt zum Thema Militärtechnik.

Außerdem lesen Sie heute bei uns, was den neuen Fire-TV-Stick von Amazon ausmacht, warum Games das beste Medium für Horrorstimmung sind und wie sich das iPhone 15 Pro Max als Ersatz für etablierte Spielekonsolen schlägt.

Der Merkava ist der perfekte Panzer – aber nur für Israel

Fire TV Stick 4K Max (2023) im Test: Amazons Streamingstick ist besser als sein Name

Das iPhone als ernsthafte Konkurrenz für Playstation und Xbox?

Android-14-Bug kann Zugriff auf den Speicher sperren

Warum Games das beste Horror-Medium sind

Das Wort "Metaverse" kommt in Metas Bilanz nur einmal vor – als Risiko

Noise-Canceling-Kopfhörer könnten nach Software-Update auch den Puls messen

Generieren von Kryptowährungen verbraucht mehr Strom als ganz Pakistan

VW streicht bei Softwaretochter Cariad 2000 Stellen

Offene Forschungsdatenbank hat seit einem Jahr keine neuen Daten bekommen

Spiele wie "Baldur's Gate 3" und "Starfield" machen Komplettlösungen obsolet