Am Freitagabend gegen Mitternacht zogen sie plötzlich in Ashkelon auf, einer israelischen Küstenstadt etwa zehn Kilometer Luftlinie vom Gazastreifen entfernt: die Nebel des Krieges. Eine Mischung aus Staub und Rauch hing in der Luft, aufgewirbelt nach stundenlangen Luftangriffen Israels im Norden des Gazastreifens. Seit Freitagabend hat Israel eine "Intensivierung der Bodenoperationen" im Gazastreifen verkündet, während in dem von der islamistischen Hamas kontrollierten Gebiet vorerst alle Kommunikationskanäle gekappt wurden. Was genau damit gemeint war, stand auch zum Ablauf des Wochenendes nicht fest.

Fast idyllisch wirkt der Blick von der israelischen Seite nach Gaza – doch der Eindruck trügt, über der Grenze tobt Krieg. AFP/JACK GUEZ

Auf einem Punkt beharrte Israel jedenfalls: Die große Bodenoffensive, die seit dem pogromartigen Terror der Hamas vom 7. Oktober immer wieder angekündigt worden war – die sei es noch nicht. Ob man diese freilich plakativ ausschildern würde, hätte sie doch begonnen, bleibt fraglich. US-Beamte sprachen in amerikanischen Medien anonym von einem "rollenden Start" der Aktion, was im Militärjargon eine Aufbereitung des Geländes für spätere, noch größere Einsätze bedeutet. Bis Sonntagnachmittag jedenfalls waren israelische Truppen, Panzer und Militärfahrzeuge im Gazastreifen weiter aktiv – ihre genaue Zahl ließ sich kaum von außen bestimmen.

Dass es zwar eine größere, aber noch keine massive Bodenoperation war, die am Freitag begann, legen auch die am Sonntag erneuerten Forderungen Israels an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen nahe, den Norden des Gebiets zu verlassen, der nun "zu einer Kampfzone" werde – und auch jene Berichte aus Quellen im Gazastreifen, die trotz des Blackouts nach außen drangen.

Dort war von Kämpfen im Norden die Rede. Israelische Truppen hätten, wie schon in früheren Konflikten, die Grenze an mehreren Stellen im Norden auf Höhe der Stadt Beit Hanoun überquert. Zudem gebe es Kämpfe bei der Stadt Juhor ad Dik, die im südlichen Teil jener Zone des Gazastreifens liegt, deren Evakuierung Israel seit Wochen anordnet.

Tunnel im Visier

Luftangriffe gab es ebenfalls vor allem dort, insbesondere in mehreren Vierteln von Gaza-Stadt. Aber auch im südlichen Teil des Gazastreifens, also dort, wohin die Menschen nach israelischen Angaben flüchten sollen, wurden Luftangriffe gemeldet. Sie sollen sich unter anderem bei der Grenzstadt Raffah und im Raum der Stadt Khan Yunis zugetragen haben.

Angenommen wird, dass mit den Luftangriffen Eingänge zum weitverzweigten Tunnelsystem getroffen und zerstört werden sollen, das die Hamas unter dem von ihr kontrollierten Gebiet gezogen hat – und das Israel im Fall einer großen Bodenoffensive fürchtet.

Die Armee wies besonders darauf hin, dass sich Tunnelanlagen auch unter dem Spital al-Shifa befänden – dem größten Krankenhaus in Gaza, das aktuell auf Hochtouren arbeitet. Dass es unter dem Bauwerk tatsächlich auch Eingänge zu Hamas-Bunkern geben soll, gilt seit Jahren als wahrscheinlich. Israels offensiver Hinweis darauf machte dennoch vielen Hilfsorganisationen weitere Sorgen.

Vorräte – nur für Kämpfer

Die New York Times wiederum meldete am Wochenende unter Berufung auf israelische Quellen, die Hamas habe Vorräte für mehrere Monate in ihren Katakomben gebunkert – darunter Nahrung, aber auch Treibstoff. Die vier zuletzt freigelassenen Geiseln hätten hier Israels Geheimdiensten neue Hinweise geliefert.

Abseits möglicher Hamas-Vorräte präsentierte sich die Lage in Gaza am Wochenende katastrophal. Vor Bäckereien wurden lange Schlangen gemeldet, die Uno-Organisation UNRWA berichtete, eines ihrer Lager sei geplündert worden; Verletzte könnten nicht versorgt werden; mangels funktionierenden Telefonnetzwerks würden sich Ambulanzen nach Hilferufen und Explosionen orientieren.

Insgesamt meldeten die Behörden in Gaza 8005 Tote. Zivilisten und Kämpfer werden in der Statistik nicht getrennt, das Ministerium teilte aber mit, dass 70 Prozent Frauen, Kinder und Ältere seien. Die Zahlen, die für Gaza auf Angaben der Hamas-geführten Behörden basieren, lassen sich nicht unabhängig prüfen. Bei früheren Kriegen haben sie aber eine hohe Übereinstimmung mit nachträglich geführten Uno-Statistiken aufgewiesen.

Sorge bereitet auch die internationale Lage. In der Region wird demonstriert, vor allem der Iran drohte am Sonntag auch direkt: Präsident Ebrahim Raisi teilte mit, Israel habe rote Linien überschritten, die "andere zum Einschreiten bewegen" könnten. Gemeint sind damit Verbündete in der Region wie die Hisbollah im Libanon, die sich seit Tagen Schusswechsel mit Israel liefert. Die USA haben unter anderem zwei Flugzeugträger im Mittelmeer positioniert, um den Iran abzuschrecken. (Manuel Escher, 29.10.2023)