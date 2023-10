Baustelle für eine Seilbahn in Wagrain

Megabaustellen für Seilbahnen wie diese 2021 in Wagrain von einem Paragleiter fotografierte, könnten in Hinkunft leichter bewilligt werden, befürchten die Naturschutzorganisationen. Foto: Hartmut Dörschlag

Der Auftritt hatte Seltenheitswert: Gleich mehrere Natur- und Umweltschutzorganisationen – sonst meist auf Äquidistanz zu politischen Parteien bedacht – traten vergangene Woche gemeinsam mit der gesammelten Salzburger Landtagsopposition vor die Medien. Die Botschaft von Naturschutzbund, Naturfreunden, Fridays for Future und Scientists for Future auf der einen sowie SPÖ, KPÖ und Grünen auf der anderen Seite war kurz und bündig: Die Entwürfe der türkis-blauen Landesregierung für ein neues Naturschutzgesetz und ein neues Landesumweltanwaltschaftsgesetz dürfen so nicht umgesetzt werden. Denn es drohten massive Verschlechterungen für den Naturschutz und eine ebenso massive Schwächung der Umweltanwaltschaft.

Der schon länger schwelende Konflikt um den Naturschutz in Salzburg spitzt sich somit weiter zu. Treibende politische Kraft der Gesetzesnovellen ist die ÖVP. Sie hatte schon in der vergangenen Legislaturperiode Druck gemacht, scheiterte aber am grünen Koalitionspartner; mit der FPÖ in der Landesregierung scheint das Vorhaben nun leichter umsetzbar zu sein.

Die ÖVP argumentiert mit zu langen Bewilligungsverfahren und mit der Klimakrise: Dem Ausbau der erneuerbaren Energie sei absoluter Vorrang einzuräumen, heißt es. Vereinfacht formuliert sieht der Gesetzesentwurf vor, dass Anlagen für erneuerbare Energie in Hinkunft vorrangiges öffentliches Interesse darstellen und damit auch in Naturschutzgebieten (ausgenommen europäischen Natura-2000-Regionen) und geschützten Landschaftsgebieten zu bewilligen seien.

PV-Anlage im Moor

Und genau da setzt die Kritik von Naturschutzorganisationen und Opposition an. Dies würde nämlich auch den Bau von Photovoltaik(PV)-Anlagen etwa in Moorgebieten ermöglichen – ohne Ausgleichsmaßnahmen, ohne Interessenausgleich. Auch neue Speicherteiche für Skigebiete wären als kleine Pumpspeicherkraftwerke damit bewilligungsfähig. Und auch kritische Wege oder Seilbahnen in geschützten alpinen Regionen unter dem Vorwand einer PV-Anlage bräuchten keinerlei Bewilligung mehr.

Hochmoor

Moorlandschaften, die nicht durch EU-Recht geschützt sind, wie diese hier im Bild auf dem Gerzkopf im Pongau, könnten nach den Vorstellungen der Landesregierung in Hinkunft leichter wirtschaftlich genutzt werden, befürchten die Naturschutzorganisationen. Foto. Thomas Neuhold

Die Liste solcher potenziellen Umgehungen des Naturschutzes ist aus Sicht der Nichtregierungsorganisationen schier endlos. Die Liste möglicherweise betroffener Gebiete ebenso. Sie reicht von der umstrittenen Skigebietserweiterung Hochsonnberg bei Zell am See über Moorgebiete im Flachgau bis hin zu geschützten Stadtlandschaften.

Grünlandnahme

Die KPÖ-Landtagsabgeordnete Sarah Pansy spricht von "kapitalistischer Grünlandnahme". Sie kritisiert vor allem die mit Landeshauptmannstellvertreterin Marlene Svazeck ressortzuständigen Freiheitlichen, die zwar "Heimat" plakatieren, aber "als Erste den Investoren den roten Teppich ausrollen".

Die SPÖ hat mit der Landtagsabgeordneten Karin Dollinger eine über Jahre eingearbeitete Fachfrau zu dem Thema in ihren Reihen. Dollinger weist auf ein zentrales Detail der Gesetzesnovellen hin: Um die Verfahren zu beschleunigen, sehen diese vor, dass auf externe Sachverständige ausgewichen werden soll. Dies sei nicht nur wegen möglicher Interessenkollisionen der Sachverständigen, die ja auch eigene Firmen betreiben würden, problematisch. Eine solche Beschäftigung sei auch nach dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit der Bundesverfassung nur zulässig, wenn sie – auch laut Verfassungsgerichtshof – unerlässlich sei. Im Klartext: In den allermeisten Fällen reichten die unabhängigen amtsinternen Fachleute.

Geschwächte Anwaltschaft

Auch die Rechte der Landesumweltanwaltschaft sollen beschnitten werden. Sie verliert laut Entwurf das Revisionsrecht bei Anlagen, die der erneuerbaren Energie dienen. Soll heißen: Die Landesumweltanwaltschaft kann nicht mehr den Gang zum Höchstgericht antreten.

Die Klubobfrau der Grünen im Landtag, Martina Berthold, hält dem entgegen, dass ja nicht die Umweltanwaltschaft den Ausbau der Windkraft verhindert habe. "Das war die ÖVP", sagt Berthold, die selbst in den Jahren 2013 bis 2018 als Landesrätin der ersten schwarz-grünen Koalition das Wirken der Haslauer-Partei erlebt hatte. Auch Landesumweltanwältin Gishild Schaufler lässt "die immer wieder gestreute Falschbehauptung" vom überbordenden Naturschutz, der alles verhindere, nicht gelten.

Im Podcast Werkspost der Salzburger Radiofabrik betont Schaufler, dass der Gang zum Höchstgericht in den Verfahren die absolute Ausnahme darstelle. 2023 etwa habe es noch keine Revision beim Höchstgericht gegeben, sagte Schaufler.

Trotzdem müsse der Gang zum Höchstgericht möglich bleiben, "weil sonst die Gleichheit im Verfahren zwischen den Projektwerbern und den Vertreterinnen der Natur nicht mehr gegeben ist".

Warten auf FPÖ

Und wie geht es jetzt weiter? Der Prozess laufe ausgesprochen intransparent, kritisiert der Geschäftsführer des Salzburger Naturschutzbunds, Hannes Augustin.

Die ressortverantwortliche freiheitliche Politikerin Svazek gibt sich unterdessen zugeknöpft. Das Büro von Svazek erklärte laut Austria Presse Agentur zuletzt nur, dass die Begutachtungsfrist abgelaufen sei und es 22 Stellungnahmen zu den Novellen gebe. Diese würden nun gesichtet. Ob es Änderungen geben werde, könne nicht gesagt werden. (Thomas Neuhold, 30.10.2023)