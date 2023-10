Sie ist offenbar so gut versteckt, dass man sie nicht finden kann: Die Firma, die in Bosnien und Herzegowina "Informations- und Kommunikationsaktivitäten" durchführt, hat ihren Sitz in Wien, im 16. Bezirk. Wer durch den Hinterhof in das Gebäude tritt und die gefliesten Stufen zur besagten Türnummer geht, kann allerdings nichts von einer "CEU Consulting GmbH" entdecken.

Auch auf dem Postfach gibt es keinen Hinweis auf die Agentur oder darauf, dass über diese Adresse 3,2 Millionen Euro aus EU-Töpfen geflossen sind. Laut der EU-Kommission lief das Projekt zwischen 2019 und 2020. "Ein Teil bestand darin, das EU-Infozentrum in Sarajevo sowie die EU-Infopunkte in Banja Luka, in Brčko und in Mostar zu verwalten und zu betreiben", heißt es auf Anfrage des STANDARD.

Was passiert mit dem Geld, das die Europäische Union auf dem Balkan investiert? Nicht immer sind alle Ausgaben ganz nachvollziehbar. EPA

Auf der Webpage der CEU Consulting selbst wird die "Unterstützung für die EU-Delegation in Sarajevo" für die Jahre 2023 und 2024 ausgewiesen. Auf Anfrage des STANDARD schreibt CEU-Manager Branislav Rusnak, man befasse sich mit der Verwaltung des EU-Infozentrums "sowie mit damit verbundenen Kommunikationsdiensten". In Sarajevo wurden im Gebäude hinter der Ewigen Flamme Räumlichkeiten angemietet, die von Schulklassen besucht werden. Bunte Broschüren und Grafiken sollen aufklären.

In Österreich gibt es einige Agenturen, die sich für Projekte auf dem Westbalkan bewerben. Es geht um viel Geld: Allein zwischen 2020 und 2022 bekamen österreichische Institutionen über 100 Millionen Euro.

Ermittlungen gegen AEI

Ein Schlaglicht auf die Szene geworfen wurde vergangenes Jahr durch die Ermittlungen gegen die AEI, eine der größten derartigen Agenturen. Ihrer Geschäftsführerin, einer Beamtin des Finanzministeriums, wird Untreue vorgeworfen; ebenso einem Polizisten. Beide bestreiten das, und es gilt die Unschuldsvermutung. 2020 erhielt die AEI für ein Projekt für die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Nordmazedonien noch 12,45 Millionen Euro – das Projekt wurde dann jedoch gestoppt, der Reputationsschaden für Österreich ist groß.

Offensichtlich hatte die AEI durch großzügige Honorare an Experten einen Schuldenberg angehäuft. Neben der AEI und der CEU sind auch die DAI Global Austria und das Zentrum für Soziale Innovation auf dem Balkan aktiv. Das International Centre for Migration Policy Development von Ex-ÖVP-Chef Michael Spindelegger baute für 500.000 Euro eine Hafteinheit im Migrationszentrum in Lipa.

Zuweilen wird die Sinnhaftigkeit von Projekten vor Ort angezweifelt. In Bosnien und Herzegowina wurde sieben Jahre lang ein Projekt zur "Unterstützung der Parlamente" für vier Millionen Euro durchgeführt. Es begann 2014 und wurde verlängert. Partnerstaaten waren Österreich, Kroatien und Ungarn. Auch Parlamentarier aus Wien referierten über die Umsetzung des EU-Rechtsbestands. Auf Anfrage des STANDARD schreibt die EU-Kommission: Für das Projekt sei keine "abschließende externe unabhängige Evaluierung geplant" gewesen.

Auch Korruptionsgerüchte

Immer wieder machen auch Korruptionsgerüchte die Runde. Demnach ist nicht auszuschließen, dass lokale Mitarbeiter der EU in den Westbalkanstaaten von jenen, die die Projekte vor Ort umsetzen, "belohnt" werden, ohne dass dies irgendwo aufscheint. Eine weitere Betrugsmöglichkeit besteht darin, dass Kosten – etwa für die Anschaffung von Computern – höher angegeben werden könnten, als sie sind.

Vielerorts in Südosteuropa ist es leicht möglich, Rechnungen zu bekommen, die falsche Beträge ausweisen. Der Differenzbetrag kann geteilt werden – beide profitieren.

In Bosnien und Herzegowina wurde 2020 publik, dass der Geschäftsführer der Agentur ACED, Duško V., Geld auf sein eigenes Konto hatte überweisen lassen. Bosnischen Medien zufolge kaufte er ein Auto und für seinen Sohn eine Wohnung in Belgrad. Laut dem EU-Finanztransparenzsystem wurden der ACED, die sich mittlerweile von Herrn V. verabschiedet hat, 2018 für die "Stärkung der Jugend und eine Entwicklungsinitiative" knapp 500.000 Euro gewährt.

Betrug in Albanien

Im Juli dieses Jahres sorgte die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf dafür, dass die EU Zuschüsse aus dem Programm Ipard II für den Agrarsektor in Albanien aussetzte. Laut der Plattform Oligarkia.al bezogen 82 Begünstigte Gelder aufgrund falscher Angaben. Einige sollen zwischengeschaltete Makler oder direkt Beamte der albanischen Agentur für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AZHBR) bestochen haben, die für die Vergabe der Ipard-Gelder zuständig ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Im September beschloss Premier Edi Rama, die bisherige Landwirtschaftsministerin Frida Krifca auszutauschen. Sie hatte die AZHBR zwischen 2017 und 2021 geführt. (Adelheid Wölfl aus Sarajevo, 29.10.2023)