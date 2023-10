Was steht im Gazastreifen bevor, was heißt das völkerrechtlich? Zwei Experten in der "ZiB 2"

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ruft die "zweite Phase" der israelischen Armee im Gazastreifen aus. Der Norden ist zur Kampfzone erklärt. Aus dem Süden kommen Bildberichte von Plünderungen eines Uno-Lebensmittellagers. Ein junger Bursch ruft verzweifelt frontal in die Kamera: "Alle sind gegen uns. Wir brauchen Hilfe, sonst hätten wir das nicht gemacht!"

Spärliche Hilfslieferungen an die Zivilbevölkerung, Tausende Tote, Trümmer, Hamas-Kämpfer vermengt mit zivilem Leben, Krankenhäuser als vermutete Einstiege in das verzweigte Tunnelsystem der Hamas, in dem auch die Geiseln festgehalten werden sollen: Was bedeutet das für völkerrechtlich für die Strategie der israelischen Armee, will Moderatorin Margit Laufer vom Völkerrechtsexperten Ralph Janik (Sigmund Freud-Universität) wissen.

Die Hamas lebe fast davon, sich inmitten ziviler Ziele zu verstecken, so Janik, was die Einhaltung des Völkerrechts schwierig mache, einen sogenannten "sauberen Krieg". (Was für eine Sprache!)

Langwierige Aufarbeitung

Der Völkerrechtler erwartet jedenfalls eine langwierige rechtliche Aufarbeitung. "Schnelle Antworten sind nicht zu geben. Das ist nicht seriös." Zwar habe man mehr Beweise als jemals zuvor, aber gerade auch die enorme Mobilisierung auf Social Media mache es schwierig, valide Informationen zu filtern, Zeugen könnten kaum vor Ort befragt werden.

Oberstleutnant Christoph Göd (links) und Völkerrechtler Ralph Janik bei Margit Laufer im Studio. Screenshot aus der Sendung

Vor und wieder zurück

Was "zweite Phase" bedeuten könne, erklärt Oberstleutnant Christoph Göd (Bundesheer) im Studio. Aus "Einbruchsräumen im Norden des Gaza-Streifens stoße die israelische Armee immer wieder vor und ziehe sich hernach zurück. Das vermeide ressourcenintensive Häuserkämpfe. Die weitere Angriffsstrategie erscheint im Gespräch als Dilemma der Israelis. Zivilisten und Hamas-Kämpfer seien aufgrund der Vermengungsstrategie der Terrororganisation kaum zu trennen. "Harte Kalkulationen" nennt das Göd für die israelischen Befehlshaber.

Eine immer lauter geforderte humanitäre Waffenruhe, von Israel abgelehnt, würde, sagt Göd, aus militärischer Sicht jedenfalls der Hamas zum Nachrüsten nützen. (Karin Bauer, 30.10.2023)