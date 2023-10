Die Slowenin hält bis heute die Bestmarke an Punkten in einer Weltcupsaison. Sie spricht über ihre Traumsaison, den überraschenden Rücktritt von Lucas Braathen und die größten Probleme der Skiszene

Der ÖSV-Läufer Marco Schwarz wird zum Allrounder, will in allen Disziplinen um Siege mitfahren. Wie kann das gelingen? Tina Maze fuhr bis 2017 im Ski-Weltcup, im Winter 2012/13 gewann sie in fünf Disziplinen und stellte mit 2414 Punkten einen Rekord an Zählern in einer Saison auf, der bis heute gültig ist. In Sölden war Maze für Eurosport im Einsatz und auch vor Ort, als der Norweger Lucas Braathen wegen Streits mit dem Skiverband völlig überraschend seine Karriere beendete. Im Interview erinnert sie sich an eine ähnliche Situation aus ihrer Karriere und fordert Veränderungen in der Skiszene.

STANDARD: Ihr Punkterekord gilt bis heute. Wie haben Sie das geschafft?

Tina Maze: Ich hatte zu dieser Zeit das Gefühl, besser zu sein als Lindsey (Vonn, Anm.), aber sie hatte viel mehr Siege. In der Gesamtwertung wurde ich Vierte, dann Dritte, dann Zweite. So viele Jahre habe ich auf die große Kugel hingearbeitet, ich musste es einfach hinbekommen. Sonst wäre ich nie zufrieden gewesen. Mein Ziel waren 2000 Punkte, denn ich wusste, dann hätte ich eine Chance. Lindsey kratzte in der Saison davor an dieser Marke. Für eine Saison wollte ich sie unbedingt einmal schlagen. Ich wollte eine Saison am Maximum sein, alles geben. Das war mein Maximum.

Tina Maze feierte drei ihrer 26 Weltcupsiege in Maribor, wo sie sich am 7. Jänner 2017 auch verabschiedete. imago/ZUMA Press

STANDARD: Denken Sie heute noch oft an Ihren Punkterekord?

Maze: Natürlich. Er ist Teil meiner Unterschrift: Tina Maze, 2414.

STANDARD: Tatsächlich?

Maze: In St. Moritz arbeitete ich bei der WM für Eurosport mit dem Dreispringer Jonathan Edwards. Ich schrieb meinen Eltern eine Postkarte und ließ ihn unterschreiben. Er schrieb unter seinem Namen 18,29, seine Distanz, die ihn bis heute zum Weltrekordhalter macht. Ich fand es irgendwie süß, seither schreibe ich bei mir die 2414 dazu.

STANDARD: Sie haben in Ihrer Traumsaison in fünf Disziplinen Rennen gewonnen. Worauf kommt es als Allrounder an?

Maze: Du musst Geduld haben. Es kommt nicht von selbst. Ich war immer auf dem Riesenslalom aufgebaut, konnte mich daher in Richtung Slalom oder in Richtung Abfahrt entwickeln. Ich hatte lange ein Problem, ein Gefühl für das Gleiten zu bekommen. Das ist ein langer Prozess. Mit guten Trainings, guten Bedingungen und sehr viel Training in allen Disziplinen ist es mir gelungen.

STANDARD: Petra Vlhova sagte nach ihrem Sieg im Gesamtweltcup, solch eine Saison mit dem großen Aufwand sei nur ein Mal möglich. Brennt man dabei aus?

Maze: Das Problem für Petra war, dass sie vom Slalom kommt. Der Weg bis zur Abfahrerin ist ein langer. Sie musste viel Energie in das Projekt stecken. Zu viel, um das über mehrere Jahre zu schaffen.

STANDARD: Warum sind Sie so früh zurückgetreten?

Maze: So früh? Ich war 35. Ich hätte noch weiterfahren können, aber ich wollte eine Familie gründen. Das ist aber nicht so leicht, wie viele denken. Wenn du jung bist, denkst du nicht daran. Aber nach einer Sportlerinnenkarriere bist du mit 34 schon relativ alt, um ein Kind zu bekommen. Mein Körper brauchte eine Pause, hat Ruhe bekommen. Am Ende ist es mir gelungen.

STANDARD: Vermissen Sie das Rennfahren?

Maze: Manchmal träume ich noch davon. Es ist ein schönes Privileg, eine Piste für sich alleine zu haben. Wenn ich jetzt Ski fahre, muss ich immer auf andere Leute Acht geben. Da wünsche ich mir die alte Zeit zurück, wo ich nicht nachdenken musste. Ich habe Momente, die ich vermisse. Aber ich habe im Sport alles gegeben- Mit meiner Karriere bin ich zufrieden.

STANDARD: Mikaela Shiffrin gewinnt seit elf Jahren Weltcuprennen. Wie gelingt es, die Motivation so lange hochzuhalten?

Maze: Ihre Leistungen sind unglaublich. Du musst darauf achten, Spaß zu haben. Das braucht eine gute Planung, um den Körper nicht zu überreizen. Mikaela hat ein tolles Team, sie sparen Kräfte für sie.

STANDARD: Sie waren bei der Pressekonferenz dabei, als Lucas Braathen seine Karriere beendete. Was sagen Sie zu dem Schritt?

Maze: Ich habe ihn zu hundert Prozent verstanden, denn ich war selbst in einer schwierigen Situation mit dem slowenischen Verband. Mein Glück war, dass vor meiner Zeit Mateja Svet (Slalom-Weltmeisterin in Vail 1989, Anm.) nach einem Streit mit dem Verband im jungen Alter zurückgetreten war. Das System des Skisports hat ein großes Problem.

STANDARD: Welches?

Maze: Wenn dein eigenes Image, deine Reichweite größer wird als die deines Verbands, bekommt er ein Problem mit dir. Da muss eine Lösung her, und zwar schnell. Lucas hat seit drei Jahren Probleme, davor stritt der Verband mit Henrik (Kristoffersen, Anm.). Das ist wirklich schlimm, solche Athleten zu verlieren. Lucas war stark genug, das mit den Medien zu teilen. Sein Schritt könnte einen Unterschied machen. Auf der Pressekonferenz kamen mir selbst die Tränen. Niemand geht als Sieger aus dieser Sache hervor. Alle sind Verlierer.

STANDARD: Wie einigten Sie sich damals mit dem Verband?

Maze: Der Trainer und Manager meines Privatteams hat mich beruhigt. Nach dem Motto "Augen zu und durch". Er hat einen starken Charakter und wusste, die Unterstützung der Medien hilft. Dank Mateja Svet sagte ich mir: Der Verband wird mein Feuer nicht auch löschen.

STANDARD: Sollte der Skisport nicht alles unternehmen, dass Braathen gehalten wird?

Maze: Das muss das Ziel sein. Nicht nur für den norwegischen Verband, sondern auch für die Fis. Die jungen Athleten heutzutage sind freier als früher. Wenn sie sich nicht gewollt fühlen, suchen sie sich etwas anderes. Du willst solche Charaktere nicht verlieren, solch einen einzigartigen Menschen. Ich wünsche ihm viel Kraft.

STANDARD: Wie beliebt ist der Skisport in Slowenien?

Maze: Sehr. Wenn jemand konstant Rennen gewinnt, wird es noch mehr. In meiner besten Zeit war viel Rummel um meine Person. Slowenien ist eine sportbegeisterte Nation, egal ob im Radsport, Volleyball oder Fußball. Sport ist das Thema Nummer eins. Die Bevölkerung macht auch viel Sport, das bringt eine gute Mentalität. Sport ist die beste Medizin. (Interview: Lukas Zahrer, 31.10.2023)