Mitglieder der Letzten Generation in St. Pölten. Letzte Generation

St. Pölten / Attnang-Puchheim – Einmal mehr haben Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation Montagfrüh in Niederösterreich und Oberösterreich demonstriert. Sie blockierten den Verkehr im Regierungsviertel in St. Pölten und an zwei Kreuzungen in Attnang-Puchheim.

Die Kundgebung auf dem Europaplatz in St. Pölten sei bereits aufgelöst worden, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl mit. Auf dem Kardinal-Franz-König-Platz und auf der B1a / Neue Herrengasse dauerten die Proteste noch an. Bei der Versammlung auf dem Europaplatz wurden die Aktivisten laut Loidl von der Fahrbahn getragen. An den beiden anderen Orten seien Umleitungen eingerichtet worden. Die Verzögerungen im Straßenverkehr hätten sich "in Grenzen" gehalten.

In St. Pölten forderten die Mitglieder der Letzten Generation, die Empfehlungen des von der Bundesregierung selbst eingesetzten Klimarats umzusetzen. Ziel der Aktion war laut einer Aussendung, "der Landesregierung vor Augen zu führen, was mit 'normalen' Bürgerinnen und Bürgern im Klimarat möglich war", während die Regierung daran scheitere, "simpelste Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen".

Erst vergangene Woche hatten Aktivistinnen und Aktivisten direkt vor dem Landhaus in St. Pölten protestiert. Das Landtagsgebäude wurde mit oranger Warnfarbe besprüht, das Wasser unter dem Landhausschiff grün gefärbt und die Landtagsdebatte mit Zwischenrufen gestört. Die Sitzung wurde für knapp zehn Minuten unterbrochen. (wie, APA, 30.10.2023)