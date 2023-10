Die Influencerin Livia Nunes Marques besuchte in diesem Outfit die Modewoche in Kopenhagen. IMAGO/ABACAPRESS

Rock oder Hose? Rock über Hose! Die Kombination war in den Nullerjahren die Uniform für alle, die der Meinung waren: Mehr macht mehr her. Wenn sich also damals Schauspielerin Mischa Barton bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards auf dem roten Teppich sehen ließ, stieg sie erst in Bootcut-Jeans und spitze High Heels, um sich dann ein Kleid überzuwerfen.

Sie stand natürlich nicht allein mit dieser Vorliebe da. In Deutschland galt Charlotte Roche als prominente Vertreterin des unorthodoxen Lagenlooks, der sein letztes Hoch um die Jahrtausendwende herum erlebte. Damals war sie täglich in der Sendung "Fast Forward" beim Musikkanal Viva 2 zu sehen. Manche werden sich noch erinnern: Meist trug die Moderatorin mit den Piercings in der Oberlippe und dem schwarzem Pony Secondhand-Röcke über Hosen mit Schlag. Die aktualisierte Version trägt Polly Roche, die knapp 20-jährige Tochter der einstigen Viva-Moderatorin.

Auch 2023 erfreut sich die Kombination Kleid über Hose einiger Beliebtheit. IMAGO/ABACAPRESS

Rückblickend möchte man Charlotte Roche als frühe Influencerin bezeichnen. Denn die praktische Schichtung von Röcken und Kleidern über abgelaufenen Hosensäumen entwickelte sich zum modischen Dauerbrenner in Soziologieseminaren. Irgendwann sprachen alle nur noch von einer "Modesünde".

Mehr ist mehr auf dem Laufsteg des dänischen Labels Ganni: Hängekleidchen über Hose, die in Cowboyboots steckt. Ganni/ James Cochrane

Doch das alles ist für die Generation Z natürlich Schnee von gestern. Und dass mit den Nullerjahren zwanzig Jahre alte Trends recycelt werden? Auch ziemlich normal. Man könnte sogar die Behauptung aufstellen: Nicht mehr nur die Gen Z zelebriert "kurz über lang". Der Trend scheint längst in der Breite angekommen zu sein. Ein Indiz dafür: Die Schauspielerin Katie Holmes erschien bereits vor einiger Zeit zu einer New Yorker Galaveranstaltung in einem schulterfreien Minikleid über einer Jeans. Zugegeben, die Kombination wirkte nicht sonderlich gelungen und wurde in den sozialen Netzwerken mit Befremden aufgenommen.

Überzeugendere Lagenlooks finden sich dafür in den Kollektionen der großen Modehäuser. Bei Chanel wird Tweed über Denim gestapelt, bei Chloé die Farbe Schwarz zu Schwarz kombiniert, auch beim Modeunternehmen Kenzo ist der Skirt-over-Pants-Look farblich aufeinander abgestimmt.

Der wiederentdeckte Lagenlook dürfte jedenfalls alle Gesundheits- und Moralapostel milde stimmen, die sich in den vergangenen Monaten über mögliche Nierenentzündungen beim Tragen von bauchfreien Shirts und Miniröcken ausgelassen haben. Risiken und Nebenwirkungen können für die wärmende Kombination aus Rock und Hose einigermaßen ausgeschlossen werden. (Anne Feldkamp, 30.10.2023)