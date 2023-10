Aria Mia Loberti lässt als Marie-Laure in "Alles Licht, das wir nicht sehen" ein Flugblatt fliegen. Netflix

Noch vor dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg begann Hollywoods Filmindustrie, die Soldaten auf ihren Einsatz an der Front moralisch vorzubereiten. Ab 1939 entstanden reihenweise Propagandafilme mit "guten" Amerikanern und "bösen" Deutschen. Während und nach dem Krieg war es wichtig, die Alliierten für ihren heldenhaften Einsatz zu feiern. Filme waren ein ideales Medium dafür, denn sie konnten große Emotionen hervorrufen und einprägsame Bilder vermitteln. Der Sieg der Alliierten stärkte das Selbstbewusstsein der Amerikaner. Sie sahen sich als die Beschützer von Freiheit und Demokratie in der Welt. Darüber hinaus hatten viele Amerikaner in den Kriegsjahren traumatische Erfahrungen gemacht. Filme, die den Krieg als eine Schlacht zwischen Gut und Böse darstellten, boten eine Möglichkeit, diese Erfahrungen zu verarbeiten und zu verdrängen. "Confessions of a Nazi Spy" (1939), "Casablanca" (1942) oder "Die Brücke am Kwai" (1957) fallen in diese Kategorie.

Mehr als siebzig Jahre später scheint es wieder Bedarf nach moralisch sauberer Trennung von Gut und Böse im Nazi-Reich zu geben. In der vierteiligen Netflix-Miniserie "Alles Licht, das wir nicht sehen" von Steven Knight (Buch) und Shawn Levy (Regie) trieft es ab 2. November ganz ordentlich. Erzählt wird nach dem Roman von Anthony Doerr die Geschichte der blinden Marie-Laure (Aria Mia Loberti), die mit ihrem Vater aus dem besetzten Paris zu ihrem Onkel nach St. Malo am Meer flieht. Im Gepäck haben sie ein besonders kostbares Stück aus dem Pariser Muséum National d'Histoire Naturelle.

Blinde Frau am Mikro

Wir sehen: Eine junge Frau spricht in ein Radiomikro. Sie vermisse ihren Onkel und ihren Vater, sagt sie, aber sie gebe nicht auf und werde weiter hoffen und warten. Draußen ist finstere Nacht, am Himmel donnern Kampfflugzeuge, Bomben explodieren. Die Detonation trifft auch ihr Zimmer und bringt den Raum zum Beben. Doch sie gibt nicht auf, hält sich am Mikrofon fest und macht weiter, liest den Zuhörenden Jules Vernes "20.000 Meilen unter dem Meer" vor. Als sie endet, flattern Flugblätter zum Zimmer herein. Sie nimmt sie in die Hand, was darauf steht – eine Warnung vor weiteren Bombenanschlägen in St. Malo –, kann sie nicht lesen. Die junge Frau ist blind. Sie hält das Flugblatt in den Wind, lässt es los, das Blatt fliegt wie viele andere über die Dächer der Stadt hinweg. Am anderen Ende hat ein junger Mann ihren Worten gelauscht. Und jetzt: Streicher.

Endzeitstimmung in der Normandie verspürt auch Stabsfeldwebel Reinhold von Rumpel, der im Bistro traurig Austern schlabbert und sich nichts mehr vormacht: "Bravo", sagt er über die Information, man solle die Stadt verlassen: "Dann ist das jetzt also der Anfang vom Ende", spricht's und nimmt einen Schluck aus dem Glas. "Geben Sie nicht mir die Schuld", antwortet er dem Garçon, als der sagt, sie könnten die Stadt nicht verlassen. Die Nazis hätten sie verriegelt. "Ich bin nicht hier, um den Krieg zu führen." Er sei Juwelier, seine Aufgabe sei es, "die edelsten Juwelen Europas aufzuspüren und sie dem Führer zu bringen". Selbst im August 1944 wird an dem Plan festgehalten. Von seiner Zunft sei er so ziemlich der Einzige, "da so ziemlich alle anderen Juweliere in Deutschland Juden waren". Seine Aufgabe: ein Mädchen finden, das etwas hat, das er gerne will. Für einen der beiden, den Nazi oder den Kellner, endet der Abend tödlich.

Mysteriöser Diamant

Anthony Doerrs Buch ist in den USA ein Millionenbestseller. Für die Geschichte wurde er mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. In gut austarierten Szenenwechseln erzählt die Serie die Geschichte des jungen Werner, der in Essen mit seiner Schwester auf dem Gebiet der Zeche Zollverein aufwächst, und von der Kindheit von Marie-Laure LeBlanc, die bei ihrem Vater in Paris aufwächst und als Museumsschlosser das heimische Viertel als kleine Holzstadt nachbaut. Damit das blinde Kind ihre Umgebung mit Fingern ertasten und sich so orientieren kann.

Die Geschichte steuert auf den Coup zu, der Vater und Tochter gelingt und weshalb der Nazi hinter ihnen her ist. In ihrem Besitz ist ein mysteriöser Diamant, im Buch hat er geheimnisvolle Kräfte, in der Serie ist er von ungeheurem Wert und zunächst nur mit einem Fluch belegt.

Gut-böse-Schema

Die Stärke der Serie liegt in ihrer Darstellerin. Die 30-jährige Aria Mia Loberti ist blind und setzt als komplette Newcomerin im Film ein starkes Zeichen, wie Schauspielende mit Behinderung sichtbarer werden können. Umso wichtiger wäre mehr Abstand vom historischen Klischee gewesen.

All the Light We Cannot See | Official Trailer | Netflix

Based on the Pulitzer Prize winning novel, All the Light We Cannot See tells the story of Marie-Laure Leblanc (Aria Mia Loberti), a blind French girl taking refuge with her father and reclusive uncle in St. Malo, France and Werner (Louis Hofmann), a brilliant Netflix

Historische Genauigkeit ist bei dieser Art von Serienunterhaltung nicht zu erwarten, Geschichtsverfälschung allerdings immer ein Problem. Dass der junge Werner seine Ausbildung in der Nazi-Eliteschmiede Napola erfahren hat und trotz sadistischen Drills als ein sensibles Bürschlein dargestellt wird, geht sich in dem Zusammenhang nur schwer aus. Die ohnehin schon stark ausgeschmückten Story hätte man schlanker ausführen können, Netflix entschied sich für die fettige, mitunter ins karikaturenhafte abdriftende Soße, in der die Nazis als Drohkulisse plakativ dargestellt werden. In den Nachkriegsjahren der 1950er-Jahre funktionierte dieses Gut-Böse-Schema, aber wozu heute?

"Histokitsch" wurde bereits Doerrs Buch vorgeworfen. Diese Serie hier setzt in Bild, Ton und Sprache noch eins drauf. Nichts und niemand kann das retten, schon gar nicht Lars Eidinger als teuflischer Nazi-Unhold, der für unpassende Schockelemente sorgt. Am Ende gibt es noch Pyrotechnik zuhauf. Einmal mehr bewahrheitet sich, woran man sich hier besser gehalten hätte: Weniger wäre mehr. (Doris Priesching, 30.10.2023)