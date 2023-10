Ein Ferkel mit zusammengekniffenen Augen, mitten im Sprung, gleich wird es ins Wasser klatschen. Dazu ein Gedicht: "mut ist was gutes / wenn man sich traut / vielleicht fährt man rennen / vielleicht wird man braut". In diesem Buch gibt es viele Bilder von Wolf Erlbruch. Den kennst du vielleicht, er hat den Maulwurf gezeichnet, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Zu den Bildern hat sich Arne Rautenberg Gedichte ausgedacht: über einen wagemutigen "gansseiltanz" – "ach weißt du ich krieg manchmal so schübe / in denen ich übe", eine Katze, die keine Mausschwanzsuppe mag, oder über eine Eule mit zwei Herzen in ihrer Brust, "das eine sagt lass es das andre du musst". Ein Buch voll schöner Bilder und Gedichte über verschiedene Arten von Mut. Weil: "und wisst ihr was ich merke? / auch das gibt mir stärke!"

Das Buch wurde vom Team des Instituts für Jugendliteratur für euch ausgewählt.