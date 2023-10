Der blutige Konflikt im Nahen Osten bringt den britischen Labour-Oppositionsführer Keir Starmer in ernste Bedrängnis. Während der Vorsitzende an seiner betont proisraelischen Haltung festhält, fordern immer mehr hochkarätige Politiker der alten Arbeiterpartei einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Insider schätzen, dass sich knapp die Hälfte der sozialdemokratischen Unterhausfraktion im Konflikt mit der Führung befindet. Damit gerät die bisher demonstrierte Geschlossenheit der Partei, die auf Kurs zum Wahlsieg ist, in Gefahr.

Labour-Chef Keir Starmer gerät wegen seines israelfreundlichen Kurses in die Kritik mancher Parteilinker. via REUTERS/UK PARLIAMENT/MARIA

Über die beste Haltung der einstigen Kolonialmacht – im September 1923 war das Völkerbundmandat für Palästina in Kraft getreten – im Krieg zwischen der Hamas und Israel streiten auch andere politische Gruppierungen. So gibt es auf dem rechten Flügel der konservativen Regierungspartei unter Premier Rishi Sunak Unmut über das Abstimmungsverhalten in New York. Bei der am Freitag verabschiedeten UN-Resolution über eine "sofortige und dauerhafte" Feuerpause enthielt sich das Königreich im Einklang mit vielen EU-Staaten, darunter auch Deutschland, der Stimme; hingegen lehnten die USA sowie eine EU-Minderheit, darunter auch Österreich, den Antrag gemeinsam mit Israel ab.

Dramatische Situation

Die liberaldemokratische Abgeordnete Layla Moran berichtete am Sonntag der BBC von der Stimmung in ihrer palästinensischen Verwandtschaft: Im Gazastreifen gehe es nicht mehr darum, "wo man wohnen will, sondern darum, wo man sterben wird". Der schottische Nationalistenführer und Ministerpräsident Humza Yousaf hat nach eigenen Angaben den Kontakt zu seinen Schwiegereltern, die am Tag der Hamas-Massenmorde zufällig auf Besuch in Gaza waren, verloren: "Wir wissen nicht, ob sie noch am Leben sind." In beiden Parteien gibt es viele Sympathisanten für die Forderung nach einem Waffenstillstand.

Ebenso wie bei Labour: Drei der wichtigsten Politiker, die nicht vom Wohlwollen des Parteichefs abhängen, haben sich öffentlich dafür ausgesprochen. Zu dem Trio zählen die direkt von der Bevölkerung gewählten Bürgermeister von Manchester und London, Andy Burnham und Sadiq Khan, und der schottische Labour-Chef Anas Sarwar. Die beiden Letztgenannten stammen von pakistanischen Einwanderern ab, der bei weitem größten Gruppe von Muslimen auf der Insel. Insgesamt leben knapp vier Millionen Muslime in Großbritannien, die meisten vertreten die Sache der Palästinenser, verstehen sich aber keineswegs unbedingt als Propagandisten der Hamas. Viel stärker als die anderen Parteien ist Labour auf die Stimmen dieser Religionsgruppe angewiesen.

Abgrenzung von Vorgänger

Dass sich Starmer, dem alle Umfragen für die 2024 anstehende Unterhauswahl den Sieg voraussagen, zunächst komplett israelfreundlich äußerte, hat mit den schweren Antisemitismus-Anschuldigungen zu tun, die unter seinem Vorgänger Jeremy Corbyn gegen Labour geäußert wurden. Unmittelbar nach den Massenmorden der Hamas vor drei Wochen betonte der frühere Menschenrechtsanwalt Starmer stets Israels "Recht zur Selbstverteidigung". Dazu gehöre auch die Blockade des Gazastreifens, einschließlich der Strom- und Wasserversorgung. Sein Hinweis, dass all dies "im Rahmen des Völkerrechts" vor sich gehen müsse, ging unter. Zudem wäre das Aushungern von Zivilisten schon per se "eine schwere Rechtsverletzung", wie eine Gruppe prominenter jüdischer Juristen, angeführt vom früheren Chef des britischen Supreme Court, mitteilte.

Am Wochenende wurde in London für die Sache der Palästinenserinnen und Palästinenser demonstriert. IMAGO/Rod Harbinson

Längst mahnt auch Starmer zur Mäßigung: "Hamas ist nicht gleichbedeutend mit den Palästinensern." Doch der innerparteiliche Schaden ist nicht mehr aufzuhalten: Gut zwei Dutzend engagierte Kommunalpolitiker, die meisten davon muslimischen Glaubens, haben Labour verlassen. Mit seiner Forderung nach "humanitären Pausen" des Dauerbombardements – mit dieser Formulierung befindet er sich im Einklang mit US-Präsident Joe Biden – geht Starmer vielen verbliebenen Parteifreunden nicht weit genug. Sie unterstütze lediglich den Wunsch von UN-Generalsekretär António Guterres nach einem "humanitären Waffenstillstand", argumentiert Jess Philipps aus Birmingham. Ihre Kollegin in Labours Schattenregierung, Naz Shah aus Bradford, geht noch weiter: Israels Vorgehen nach den Hamas-Massakern könne nicht mehr als "Verteidigung" bezeichnet werden.

Welcher Zerreißprobe die Sozialdemokraten ausgesetzt sind, verdeutlichte am Samstag die Rednerliste bei der Londoner Großdemo zugunsten Palästinas: Zu den mindestens 300.000 Menschen dort sprachen nicht nur Labours Ex-Vorsitzender Corbyn, sondern auch zwei seiner engsten Gefolgsleute vom harten linken Parteiflügel. (Sebastian Borger aus London, 30.10.2023)