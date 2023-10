Der Sturm in Sölden gab auch dem Zielbogen zu kämpfen. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Gurgl – Gurgl wird den am Sonntag in Sölden wegen Windes erst abgebrochenen und dann abgesagten Männer-Riesentorlauf nicht übernehmen. Zwar hätte alle Parameter auf Grün gestanden, aber man wolle sich bei der erstmaligen Austragung des Ski-Weltcup-Slaloms am 18. November auf diesen und ein qualitativ hochwertiges Produkt konzentrieren. Das sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer am Montag in einer Online-Medienrunde. Der Riesentorlauf wird nicht in Österreich nachgeholt.

Der Weltverband FIS will das Rennen an einen bestehenden Austragungsort geben. In Österreich befinden sich in der Saison 2023/24 weiters Kitzbühel (drei Rennen) und Schladming (zwei Rennen) sowie das Weltcupfinale in Saalbach-Hinterglemm im Männer-Kalender, allerdings ist das Programm dort ohnehin schon dicht, weshalb man kein zusätzliches Rennen übernehmen wird. (APA, 30.10.2023)