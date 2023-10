Daniela Bjelobradić im pinken Tülltraum und mit Rosenfingern. Birgit Gufler

Stranden ein paar Irrfahrer auf einem Eiland und erfinden mal eben die Demokratie: Vergesst den König, alle Menschen sind Brüder (Zwischenruf: und Schwestern!), alle dürfen mitbestimmen, die Mehrheit entscheidet. Doch schon am nächsten Morgen hat sich einer eigenmächtig die Papierkrone aufgesetzt und schwört die murrenden Untertanen auf ein gemeinsames Ziel ein: Erobern und Unterwerfen – zuallererst die Insel dort am Horizont. Es ist die Insel der Kyklopen, über die es in Homers berühmtem Irrfahrer-Epos Odyssee heißt, sie seien wild und gesetzlos, weil sie keine öffentliche Versammlung und also auch keine Agora kennen, die mithin ja als Gärtlein der demokratischen Gesellschaft gilt.

Es ergibt eine schöne Ironie, die zutage tritt, wenn Roland Schimmelpfennig Fäden der homerischen Dichtung aufnimmt und im Spiegel der Gegenwart neu verwebt. Die nun als österreichische Erstaufführung im Tiroler Landestheater zu sehende Odyssee-Bearbeitung des deutschen Dramatikers ist eine Parabel auf hochaktuelle Daseinsfragen: Krieg, Entfremdung, Heimat, Migration, Fake News, menschliche Abgründe und Verführbarkeit. Bitterkomisch stellen sie sich selbst zur Schau.

Swimmingpool-Hades

Darauf allein mag sich Regisseurin Bettina Bruinier nicht verlassen und setzt auch auf Komödiantisches. Das kommt bisweilen jedoch so aufgesetzt daher wie das Torkeln der besoffenen Irrfahrer in Kirkes Kneipe und lässt die Inszenierung irgendwie unentschlossen wirken.

Auf der von Ayşe Gülsum Özel mit dampfendem Swimmingpool-Hades, Unterwasserprojektionen und Aquarium einfallsreich ausgestatteten Drehbühne entwickeln sich dennoch auch eindringliche Szenen: Im Prolog hallt der Krieg in drastischen Wortfetzen nach. Und obwohl es jetzt Zeit ist, heimzukehren, kommen Odysseus und seine Gefährten nicht so recht in die Gänge, fragen sich, ob sich die gefährliche Überfahrt übers Meer lohnt, ob es ein Grundrecht auf einen Rettungsring und ein Willkommen gibt, ob Heimat dort ist, wo die eigenen Kinder längst keine Kinder mehr sind, oder dort, wo man endlich den Geräteschuppen fertigbauen könnte ...

Odysseus’ Gattin Penelope sucht derweil Trost in den Armen der biedermännischen Antithese zu dem ihr angetrauten Superhero: Er ist Lehrer und Besitzer eines Kleinwagens, legt sich auf dem Rücksitz seines Trabis nicht nur sexuell, sondern hernach auch als Geschichtenerzähler ins Zeug – es geht um Götter und Helden, was auch sonst.

Etwas flach und unnahbar

Bruinier lässt einen Chor lose mit der griechischen Tragödie anbandeln, das siebenköpfige Ensemble tritt in stetig wechselnden Rollen und Erzählperspektiven auf, Handlungsebenen, Zeiten, Schauplätze überlagern sich, aus Holzpflöcken werden Boote, Tribünen, Paläste gebaut. Eos, die Göttin der Morgenröte, tritt als eine Art Nummerngirl auf. Daniela Bjelobradić glänzt im pinken Tülltraum und mit Rosenfingern, die man auch für Edwards Scherenhände halten könnte (Kostüme: Justina Klimczyk), bleibt darüber hinaus aber eher blass.

Überhaupt wirken die Figuren ein wenig flach und unnahbar, bis Marie-Therese Futterknecht und Christoph Kail sich nach zwanzig Trennungsjahren als Penelope und Odysseus gegenübersitzen: still, verbittert, ratlos, rasend – und in seinem Fall bewegt von der Frage, ob er besser Lehrer hätte werden sollen. Freundlicher Applaus. (Ivona Jelcic, 30.10.2023)