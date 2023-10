Nachdem in Linz zum dritten Mal eine Israel-Fahne geschändet wurde, will Kanzler Nehammer härtere Strafen. Experten und die Grünen sind zurückhaltender

Wien – Nach der Forderung von Innenminister Gerhard Karner sprach sich am Wochenende auch Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) für härtere Strafen im Falle der Schändung einer Nationalflagge aus. Der Grund dafür sind Angriffe auf israelische Fahnen in mehreren Städten Österreichs. Erst vergangenes Wochenende rissen zwei Personen eine Israel-Flagge in Linz von einem Fahnenmast. Es war bereits der dritte Angriff auf eine Israel-Flagge in der oberösterreichischen Landeshauptstadt, davor kam es auch in Wien und Salzburg zu ähnlichen Vorfällen.

Frage: Welche Verschärfungen fordert Nehammer?

Antwort: Laut Bundeskanzler Nehammer soll die Herabwürdigung staatlicher Symbole, wie etwa das Verbrennen von Fahnen, in Zukunft zur Gänze verboten werden. Konkret bezieht sich Nehammer auf den Paragrafen 317 des Strafgesetzbuches, wonach die Herabwürdigung von Fahnen oder fremden Hoheitszeichen derzeit nur unter Strafe steht, wenn diese von einer Behörde oder Botschaft angebracht wurden. Der ÖVP-Politiker will demnach auch die Schändung privat angebrachter Fahnen strafbar machen.

In den vergangenen Wochen wurden in Österreich vermehrt israelische Fahnen beschädigt. APA/EVA MANHART

Frage: Also ist das Zerstören von Flaggen, wenn sie nicht von einer Behörde oder einer Botschaft gehisst wurden, jetzt noch nicht strafbar?

Antwort: Jein. Zwar kann eine Person, die etwa eine Israel-Flagge vom Wiener Stadttempel reißt, nicht nach dem Paragrafen 317 angezeigt werden, weil es sich dabei nicht um eine Behörde handelt. Sehr wohl aber wegen Sachbeschädigung. Zudem ist es auch möglich, dass eine Person mit so einer Handlung den Tatbestand der Verhetzung – Paragraf 283 des Strafgesetzbuch – erfüllt.

Der Verhetzungsparagraf erfordert jedoch immer Begleitumstände, die bloße Beschädigung einer Fahne ist dafür nicht ausreichend. Strafbar macht sich laut Gesetz nur, wer parallel öffentlich zu Hass oder Gewalt aufstachelt.

Das Delikt der "Herabwürdigung fremder Symbole" aus dem Strafgesetzbuch würde also nur dann greifen, wenn es sich um eine Flagge an einer Botschaft oder Behörde handelt. Das will Nehammer nun ändern.

Frage: Könnten jene zwei Personen, die die Flagge vor dem Alten Rathaus in Linz beschädigt haben, nach Paragraf 317 bestraft werden?

Antwort: Ja. Da die Flagge von einem Linzer Rathausmitarbeiter, also seitens einer Behörde, gehisst wurde, handelt es sich um ein Delikt der "Herabwürdigung fremder Symbole".

Frage: Wie will Nehammer nun weiter vorgehen?

Antwort: Bereits vergangene Woche forderte Innenminister Karner eine Verschärfung der Gesetzeslage. Er bekommt nun Schützenhilfe von seinem Parteichef: Nehammer habe laut Angaben des Kanzleramts Karner und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) beauftragt, einen Vorschlag zu erarbeiten. "Ich akzeptiere nicht, dass Extremisten auf unsere Straßen gehen, Schrecken verbreiten und israelische Staatssymbole schänden. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Angriff auf unsere freie Gesellschaft und muss klare Konsequenzen haben", so Nehammer.

Im Unterschied zu Karner, der seinen Vorschlag vor allem auf die israelische Flagge bezog, spricht sich der Kanzler für eine allgemeine Anpassung des Gesetzes aus – somit wären alle Nationalflaggen davon betroffen.

Kanzler Karl Nehammer fordert härtere Strafen. APA/FOLRIAN WIESER

Frage: Was sagt der grüne Koalitionspartner?

Antwort: Die Grünen reagierten zunächst skeptisch auf die Forderung der ÖVP. Zuerst müsse man sich ansehen, welche Möglichkeiten zur Ahndung es bei solchen Fällen bereits jetzt gebe, hieß es auf Anfrage aus dem grünen Klub. So könnte beispielsweise bei öffentlichen Fahnenschändungen auch der Verhetzungsparagraf greifen. Außerdem braucht es aus Sicht der Grünen eine Analyse, wie die bestehenden Gesetze durch die Sicherheitsbehörden derzeit angewendet werden.

Auch das Justizministerium gibt sich, wie DER STANDARD berichtete, noch zurückhaltend. Ein Sprecher von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) verwies auf das Statement der grünen Abgeordneten Agnes Prammer, die auf den Vorstoß des Koalitionspartners abwartend reagierte: Zuerst müsse das Innenministerium analysieren, wie die bestehenden Gesetze von den Sicherheitsbehörden angewendet werden.

Frage: Und was sagen Expertinnen und Experten zu den Vorschlägen der ÖVP?

Antwort: Alois Birklbauer, Leiter des Strafrechtsinstituts der Uni Linz, kann, wie berichtet, mit dem Vorschlag des Innenministers nichts anfangen. "Was soll der Sinn dahinter sein?", fragt sich Birklbauer. Das bestehende Recht hält der Jurist für "völlig" ausreichend. "Der Konflikt lässt sich nicht damit lösen, dass man eine Strafe von sechs Monaten auf beispielsweise zwei Jahre anhebt. Das muss auf andere Weise passieren." (Max Stepan, 30.10.2023)