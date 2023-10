Die Klasse des 16-Jährigen protestierte am Montag vor dem Innenministerium. NGOs orten mangelnde Prüfung des Kindeswohls

Die Mitschülerinnen und Mitschüler von Jaba B. hätten in ihren Herbstferien wohl etwas anderes vorgehabt, als für ihren Klassensprecher zu demonstrieren. Doch die Jugendlichen hatten einen guten Grund, um am Montagvormittag vor das Innenministerium zu ziehen: Dem 16-jährigen Jaba droht die Abschiebung nach Georgien – weil seine Leukämieerkrankung geheilt ist.

Mitschülerinnen und Mitschüler des von der Abschiebung bedrohten 16-Jährigen demonstrierten am Montag vor dem Innenministerium. apa / judith egger

Jabas Familie kam im Jahr 2018 nach Österreich, weil die Krebserkrankung bei dem Buben diagnostiziert worden war und diese in ihrer Heimat Georgien nicht behandelt werden konnte. Jaba, seine Eltern und die beiden Geschwister erhielten zwar kein Asyl, aufgrund von Jabas Krankheit aber subsidiären Schutz. Die gute Nachricht: Die Chemotherapie im St.-Anna-Kinderspital wirkte, Jaba ist wieder gesund.

Abschiebung "in die Wege geleitet"

Doch gerade deshalb sieht das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) den Grund für den Schutz der Familie als nicht mehr gegeben. Die Familie wehrte sich vor dem Bundesverwaltungsgericht (BvwG) und dem Verwaltungsgerichtshof gegen diese Entscheidungen, verlor aber in beiden Instanzen. Auch ein Antrag auf humanitäres Aufenthaltsrecht wurde abgewiesen.

Das BFA schreibt in einer Stellungnahme, dass im konkreten Fall keine "über das übliche Maß hinausgehende Integration" vorliege. Weil die Familie ihrer Ausreiseverpflichtung nicht nachgekommen sei, sei nun eine Abschiebung "in die Wege geleitet" worden.

"Er hat seine Freunde hier", sagte eine Mitschülerin bei der Kundgebung auf dem Wiener Minoritenplatz. "Die Vorstellung der Abschiebung hat die ganze Klasse sprachlos gemacht." Sie könne sich die Klasse ohne ihren Klassensprecher nicht vorstellen, sagte die Schülerin.

"Menschenunwürdig"

Die Asylkoordination, die sich Jabas Fall angenommen hat, bemängelt eine nicht ausreichende Prüfung des Kindeswohls. Die Rechte der Kinder – die Kinderrechtskonvention steht in Österreich im Verfassungsrang – seien nur "floskelhaft" erwähnt worden. "Unser Recht verlangt, dass das Kindeswohl geprüft wird", sagte die ehemalige Höchstrichterin Irmgard Griss bei der Kundgebung am Montag, "aber das ist hier nicht geschehen." Die Entscheidung sei "nicht nur menschenunwürdig", sondern auch "verfassungsrechtlich falsch": "In einem Rechtsstaat wie Österreich darf das nicht passieren."

Der grüne Sicherheits- und Asylsprecher Georg Bürstmayr will zwar als Abgeordneter der Verwaltung nichts ausrichten. Er hält aber im Gespräch mit dem STANDARD fest: "Wir wissen vom Fall Tina, dass es durchaus erlaubt ist, eine Überprüfung der Höchstgerichte in solchen Fällen abzuwarten. Und der Fall Tina hat ja gezeigt, dass das BvwG durchaus einmal daneben liegen kann." Es gebe "deutliche Hinweise" darauf, dass das Kindeswohl nicht ausreichend berücksichtigt worden sei, sagt der Mandatar. (sefe, 30.10.2023)