Paris/Tel Aviv - Der Tod eines Reuters-Journalisten im Südlibanon vor gut zwei Wochen war nach Einschätzung der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) Folge von gezieltem Beschuss aus Israel. Die Gruppe aus mehreren Journalisten sei am 13. Oktober im Abstand weniger Sekunden zwei Mal aus derselben Richtung von Israel aus beschossen worden, berichtete die Journalistenorganisation am Montag. Dies habe die Auswertung von Videoaufnahmen ergeben.

Die israelische Armee teilte auf Anfrage der dpa mit, der Vorfall werde weiter untersucht. Bei dem Beschuss war der Reuters-Journalist Issam Abullah getötet worden, vier weitere Medienschaffende wurden verletzt. RSF betonte, die Reporter hätten nicht mit Kämpfern verwechselt werden können, weil sie im Augenblick des Beschusses schon rund eine Stunde offen mit ihren Kameras im Gelände gestanden hätten. Zudem seien sie durch die Aufschrift "Press" auf Schutzwesten und Helmen sowie dem Dach ihres Autos klar als Journalisten gekennzeichnet gewesen.

Panzer- und Artillerie-Beschuss

Die israelische Armee betonte, am Freitag vor zwei Wochen habe die Schiitenmiliz Hisbollah in der Nähe der Ortschaft Hanita unter anderem Panzerabwehrraketen auf israelisches Gebiet gefeuert. Israelische Soldaten seien davon ausgegangen, dass Terroristen versuchten könnten, nach Israel einzudringen, schrieb die Armee in einer schriftlichen Stellungnahme. Dies habe mit Panzer- und Artillerie-Beschuss verhindert werden sollen.

Erst einige Stunden später habe die Armee einen Bericht erhalten, dass Journalisten in dem Gebiet zu Schaden gekommen seien. Die Armee wiederholte ihre Warnung, dass der Aufenthalt in Kampfgebieten lebensgefährlich sei.

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seit dem Überfall von Terroristen der islamistischen Hamas und anderer Gruppen auf Israel am 7. Oktober vermehrt zu gewaltsamen Zwischenfällen zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee mit Toten auf beiden Seiten. (APA, dpa, 30.10.2023)