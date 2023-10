Liebe Leserin, lieber Leser,

nein, der Hardware-Herbst ist tatsächlich noch immer nicht vorbei. In Kürze ist wieder Apple an der Reihe, dort soll es überarbeitete Macs auf Basis einer ganz neuen Chipgeneration zu sehen geben. Was dort erwartet wird, erklären wir heute im Detail.

Wer schon immer für Facebook oder Instagram zahlen wollte, der hat bald die Gelegenheit dazu: Meta kündigt ein Abo für jene an, die die Dienste ganz ohne Werbung verwenden wollen. Dann gibt es noch ein großes Software-Update bei Samsung sowie einen unerfreulichen Hacker-Besuch bei CCleaner.

Das und mehr gibt es heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

"Scary Fast": Was von Apples großem Mac-Event zu erwarten ist

OneUI 6: Das große Android-14-Update von Samsung ist da – auch in Österreich

Wie man iPhone-Spiele auf den Fernseher projiziert

Meta kündigt werbefreies Abo für Instagram und Facebook an

CCleaner: Hacker veröffentlichen Kundendaten des beliebten Systemoptimierungstools

Amazon setzt zu Weihnachten auf künstliche Intelligenz