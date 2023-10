Die Designerin Phoebe Philo nach der Präsentation ihrer Frühjahrskollektion 2017 von Céline. Jetzt ist sie mit einer eigenen Marke zurück. imago/Starface

Nach Jahren des fieberhaften Wartens ist es so weit: Phoebe Philo launcht Ende Oktober ihre eigene Marke. Seit die Modedesignerin angekündigt hatte, im Herbst ihre erste Kollektion auf der Website vorzustellen, stand die Branche in Habachtstellung.

Das hat gute Gründe. Die 1973 in Paris geborene Britin galt in den 2010er-Jahren als eine der relevantesten Designerinnen, als Frauenversteherin, die den Geschmack einer ganzen Generation traf. Schon als Phoebe Philo im Herbst 2008 beim Unternehmen Céline antrat, waren die Erwartungen hoch. Sie hatte in den Jahren zuvor gemeinsam mit Stella McCartney das Label Chloé begehrenswert gemacht – nach dem Ausstieg der Beatles-Tochter zog der Erfolg der Marke sogar noch einmal an.

Bei Céline, einem Tochterunternehmen des Luxuskonzerns LVMH, erarbeitete sich Phoebe Philo innerhalb von knapp zehn Jahren endgültig Kultstatus. Kollektion für Kollektion entwickelte sie einen modernen, tragbaren Minimalismus sowie einige der beliebtesten It-Bags der Zehnerjahre. Stars und Modebloggerinnen wollten damals vor allem eine Tasche - die Céline-"Trapeze Bag". Ihre mit Fell ausgelegten Schlapfen wurden von anderen Häusern nachgemacht, trotz ihrer Zurückhaltung galt die dreifache Mutter als Role-Model: Wenn sie nach einer Show im Sneaker-Modell "Stan Smith" erschien, wollten sie alle.

Phoebe Philo für Céline, Herbstkollektion 2014/2015. IMAGO/ABACAPRESS

Über die Jahre hinweg entstand eine Fangemeinde, die Phoebe Philos Entwürfe, ob beige Capes oder Blockabsätze, bedingungslos feierte. Als die Designerin 2015 die damals 80-jährige Schriftstellerin Joan Didion für die Marke mit einer riesigen Sonnenbrille fotografieren ließ, war das mehr als eine Werbekampagne. Endlich war da eine Modedesignerin, die Frauen generationenübergreifend lässig und cool erscheinen ließ. Man könnte auch sagen: In einer Branche, die nach wie vor überwiegend von Männern angezogen wird, war diese Kreativchefin eine Ausnahmeerscheinung.

Das zeigte sich, als 2017 ihr Ausstieg bei Céline verkündet wurde. Die Fans trauerten, der Ära Phoebe Philo wurden sogar eigene Instagram-Accounts gewidmet. Ob die heute 50-Jährige, die sich in der Vergangenheit Social Media verweigerte und zuletzt zurückgezogen lebte, mit ihrer eben veröffentlichten, 150 Entwürfe starken ersten Kollektion an alte Erfolge anknüpfen kann? Das wird sich in den kommenden Wochen weisen. (Anne Feldkamp, 30.10.2023)