19.40 REPORTAGE

Re: Schwarze Schwärme – Krähenplage in der Stadt In Deutschland tummeln sich Saatkrähen zu Tausenden in Kolonien, die sie in Stadtparks und Innenstädten gegründet haben. Ihr lautes Geschrei und ihr Kot lassen Anwohnerinnen und Anwohner verzweifeln. Bleibt am Ende nur die Jagd, oder muss man die Störenfriede dulden?

Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Prag – Eine fabelhaft wilde Stadt Eine Erkundungstour durch die tschechische Hauptstadt, wo sich das moderne menschliche Leben mit dem tierischen mischt. Von den wildlebenden Mufflons in den Straßen über das Aufwachsen junger Teichhuhn-Küken an den Gewässern der Moldau bis zu den Kleinsten, den Siebenschläfern oder Hirschkäfern. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Der Tod ist unter uns – Gottesacker Wiener

Innenstadt Wer eine Karte der historischen Friedhöfe über den Plan der Wiener Innenstadt legt, muss feststellen, dass so gut wie jeder Platz ein Friedhof war beziehungsweise eben noch ist. Gigga Neunteufel ist auf den Spuren der Friedhöfe und zeigt, welche beliebten Plätze und Flaniermeilen historisch im Totenreich anzusiedeln sind. Im Anschluss zu sehen ist die Dokumentation Wiens verborgene Friedhöfe. Bis 21.05, ORF 3

21.05 DOKUMENTATION

Universum History: Maria Theresias dunkle Seite – Die Vertreibung der Juden aus Prag

Am 18. Dezember 1744 erließ Maria Theresia einen Befehl, der in ganz Europa seinen Widerhall fand: Alle Prager Juden sollten die Stadt verlassen. Es war die letzte große Vertreibung der Juden im Alten Europa vor dem Holocaust. Was trieb die angeblich so aufgeklärte Monarchin dazu? Bis 22.00, ORF_2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre und die Schauspielerin Laura Bilgeri zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

23.10 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Letzte Hilfe Sterben und Tod sind ein oft verdrängtes Thema. Der Film rückt es ins Blickfeld und begleitet den Thanatologen und Notfallpsychologen Martin Prein, die katholische Theologin und Begräbnisleiterin Ingrid Mohr und den Journalisten Felix Hütten, Autor des Buches Sterben lernen. Bis 23.50, ORF 2

22.45 MAGAZIN

Erlesen Heinz Sichrovsky begrüßt den Philosophen Richard David Precht, den Schriftsteller und Musiker Daniel Wisser und die serbische, in Wien lebende Autorin Barbi Marković. Bis 23.25, ORF 3

23.35 MAGAZIN

Tracks East: Parallelwelten im Krieg Was machen eigentlich die Kinder der ranghohen russischen Politiker und Propagandisten?

Bis 0.10, Arte

23.55 HORRORKOMÖDIE

Gremlins – Kleine Monster (USA 1984, Joe Dante) Nie dem Sonnenlicht aussetzen, nicht nass werden lassen und ja nicht nach Mitternacht fressen lassen. Seit Joe Dantes ungemein bissiger Horrorsatire Gremlins ist klar, wie ein Knuddel-Gizmo zu halten ist. Die gelungene Fortsetzung Gremlins 2 – Die Rückkehr der kleinen Monster gibt’s im Anschluss um 2.00 zu sehen. Bis 1.55, Kabel 1

0.00 THRILLER

Dame, König, As, Spion (Tinker Tailor Soldier Spy, GB/F/D 2011, Tomas Alfredson) Gary Oldman brilliert in Tomas Alfredsons ambitionierter Neuverfilmung von John le Carrés Spionageroman als undurchsichtiger Beamter. Bis 1.55, HR

"Die Islandfischer": Gaud (Sandra Milovanoff) verliebt sich Hals über Kopf in den nachdenklichen Fischer. © Jacques de Baroncelli

0.10 STUMMFILM

Die Islandfischer (Pêcheur d’Islande, F 1924, Jacques de Baroncelli) Facettenreiche Stummfilmadaption des Erfolgsromans von Pierre Loti. Bis 1.40, Arte