Bilanzfolge der "Liebesg'schichten und Heiratssachen", ORF erklärt "Stopp" für Raichs Klimaausführungen, "tag eins" macht in reduzierter Form weiter

Hier die Mediennews vom Montag:

Deutschland: Berliner Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Ex-"Bild"-Chef Reichelt ein Grundlage war eine Strafanzeige des Medienkonzerns Axel Springer wegen des Verdachts des Betruges

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ihr Ermittlungsverfahren gegen Ex-"Bild"-Chef Julian Reichelt eingestellt. Foto: epa, FRIEDEMANN VOGEL

Fernsehen: ORF erklärt "Stopp" für Raichs Klimaausführungen mit Kommunikationsproblem Der Ex-Skiprofi Benjamin Raich sprach in Sölden mit dem ORF-Moderator Rainer Pariasek über den Skisport in Zeiten des Klimawandels

Der Kuss zum Schluss: Bilanzfolge der "Liebesg'schichten und Heiratssachen" in ORF 2 So viel Freude, so viel Glück – wie Kandidatinnen und Kandidaten der ORF-Kuppelshow ihre neue Liebe fanden

Gaza-Offensive: "Schnelle Antworten sind nicht seriös" Was steht im Gazastreifen bevor, was heißt das völkerrechtlich? Zwei Experten nahmen in der "ZiB 2" Stellung

Online-Magazin: "tag eins" macht nach verfehltem Crowdfunding-Ziel in reduzierter Form weiter Das Online-Magazin fand statt 1.000 neuen Mitgliedern nur 150 neue Zahlungswillige

Albanien: Europajournalisten-Tagung mit Westbalkan, Kosovo und Ukraine im Fokus Der Jahreskongress der Association of European Journalists fand in südalbanischen Stadt Vlora statt

Nahost: Journalisten im Südlibanon gezielt beschossen Ein Reuters-Journalist wurde getötet. Außerdem gibt es vier Verletzte

Switchlist: "Wilde Maus", "Die Macht der Frauen", "Moby Dick": TV-Tipps für Montag

Wir wünschen spannende Lektüre!