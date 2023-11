14.35 ASTRID LINDGREN

Michel aus Lönneberga (Emil i Lönneberga,

SWE 1971–1973) Alle 13 Folgen der kongenialen, in den Jahren 1971 bis 1973 gedrehten schwedischen Serienverfilmung von Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker Michel aus Lönneberga zeigt ORF 3 hintereinander. Jan Ohlsson erwies sich als Idealbesetzung in der Titelrolle, als sein Vater ist Ingmar-Bergman-Schauspieler Allan Edwall zu sehen.

Bis 20.15, ORF 3

19.40 REPORTAGE

Re: Skulpturen gegen Schleppnetze – Gegen

illegalen Fang im Mittelmeer Der Fischer Paolo Fanciulli kämpft an der toskanischen Küste auf einzigartige Weise für den Schutz des Meeres: Er versenkt tonnenschwere kunstvolle Marmorskulpturen in der Bucht von Talamone. Sie zerstören die Schleppnetze von Fischkuttern, die verbotenerweise im geschützten Bereich vor der Küste operieren. Bis 20.15, Arte

20.15 NEW-YORK-THRILLER

Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123 (The Taking of Pelham One Two Three, USA 1974, Joseph Sargent) Ein skrupelloser Erpresser (Robert Shaw) und seine drei Komplizen entführen einen New Yorker U-Bahn-Zug. Ihre Forderung: eine Million Dollar binnen einer Stunde. Als Verhandlungspartner seitens der U-Bahn-Polizei fungiert der gewitzte Lieutenant "Zach" Garber (Walter Matthau). Höchst spannend inszeniert, großartig gespielt und von schwarzem Humor durchzogen – ein Kabinettstück unter den New-York-Thrillern. Bis 21.50, 3sat

20.15 KOMÖDIE

Unternehmen Petticoat (Operation Petticoat, USA 1959, Blake Edwards) Cary Grant ist als leidgeprüfter U-Boot-Kapitän wild entschlossen, die angeschlagene USS Sea Tiger wieder flottzumachen. Tony Curtis steht ihm als Leutnant mit allerlei dubiosen Tricks zur Seite. Blake Edwards’ (Frühstück bei Tiffany) erster Komödienerfolg. Bis 22.10., Arte

20.15 KRIEGSFILM

1917 (GB/USA 2019, Sam Mendes) Ein Tag während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1917: Zwei britische Unteroffiziere (Dean-Charles Chapman und George MacKay) sollen als Meldegänger an der Westfront in einer waghalsigen Aktion einen dringenden Befehl an die vorderste Linie bringen, um ein Massaker zu verhindern. Von Sam Mendes als immersives Überwältigungskino so inszeniert, dass der Film wirkt, als sei er in einer einzigen langen Einstellung gedreht worden.

Bis 22.30, Puls 4

23.15 GESCHICHTSDRAMA

Die Kinder der Villa Emma (A/D 2016, Nikolaus Leytner) Die Villa Emma in der Nähe der italienischen Stadt Nonantola wurde 1942/1943 zum Zufluchtsort für 73 jüdische Kinder vor den Nazis. Nikolaus Leytner hat ihre Geschichte an den Originalschauplätzen verfilmt. Bis 1.00, ORF 2

Blickt skeptisch in eine ungewisse Zukunft: Charlotte Gainsbourg in "Der Baum", BR, 1.35 Uhr. ARD Degeto/Baruch Rafic/Les Film

1.35 DRAMA

Der Baum (L’Arbre, AUS/F/I/D 2010, Julie Bertuccelli) Julie Bertuccelli hat ein Kinderbuch Judy Pascoes als einfühlsames Filmpoem über Verlusterfahrungen verfilmt. Bis 3.10, BR