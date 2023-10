Präsident Joe Biden zeigt sich weiter solidarisch mit Israel. Hinter den Kulissen aber wächst die Zurückhaltung. AP/Evan Vucci

Gewöhnlich gehört der demokratische Senator Chris Murphy zu den überzeugten Unterstützern von Joe Biden. Der Politiker aus Connecticut spielt eine führende Rolle beim Kampf des Präsidenten für die Verschärfung des Waffenrechts, verteidigte ihn nach dem chaotischen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und wies altersbedingte Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit zurück. Doch am Wochenende ging der 50-Jährige vorsichtig auf Distanz zu seinem Parteifreund im Weißen Haus.

"Die Hamas muss zur Verantwortung gezogen werden", unterstrich Murphy beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) zunächst die offizielle Position Washingtons und setzte dann hinzu: "Aber wenn Amerika den großen Teil der Kriegskosten trägt, dann sollten wir uns selbstverständlich auch um den Kriegsplan kümmern." Der Politiker ließ keinen Zweifel daran, dass er die Ausweitung der israelischen Bodenoperation in Gaza für einen schweren Fehler hält. Ein langer Krieg, warnte der Senator, könnte "ebenso viele Hamas-Kämpfer hervorbringen, wie er eliminieren wird", und damit ähnlich "katastrophale" Ergebnisse wie die US-Einsätze im Irak und in Afghanistan haben.

Schutz für Unschuldige

Murphy ist keine Einzelstimme. Gemeinsam mit 25 anderen Senatorinnen und Senatoren der Demokraten hat er soeben in einem Appell die US-Regierung aufgefordert, den Transport von Brennstoff für Krankenhäuser sowie von Entsalzungsanlagen und Wasserpumpstationen in Gaza durchzusetzen: "Es muss jeder Versuch unternommen werden, unschuldige Zivilisten zu schützen".

Der offene Brief verdeutlicht das angesichts der dramatischen Zerstörung und der Opferzahlen in Gaza wachsende Unbehagen vieler Demokraten mit der Nahostpolitik Joe Bidens, der sich nach dem barbarischen Hamas-Terrorakt vom 7. Oktober öffentlich uneingeschränkt an die Seite Israels gestellt hat.

Vom äußersten linken Flügel seiner Partei, der Sympathien für den vermeintlichen Freiheitskampf der Palästinenser hegt, wurde der Präsident dafür früh kritisiert. Abgeordnete wie Rashida Tlaib, die Tochter einer palästinensischen Einwandererfamilie, konnten sich kaum zu einer Verurteilung des Hamas-Pogroms durchringen. Die warnenden Stimmen, die nun lauter werden, haben mit diesen Extrempositionen nichts zu tun. Sie stammen aus der Mitte des Demokraten-Spektrums und sind getrieben vom Entsetzen über die mangelnde humanitäre Hilfe und die steigenden Todeszahlen unter Zivilisten im Gazastreifen.

Schielen auf Umfragen

Hinzu kommt die Sorge über die Auswirkungen einer gefährlichen Militäroperation mit unklarem Ziel auf die US-Präsidentschaftswahlen im nächsten Herbst. Laut einer Gallup-Umfrage ist die Unterstützung für Biden unter demokratischen Wählern in den vergangenen drei Wochen um alarmierende elf Punkte auf nur noch 75 Prozent gefallen. Eine andere Erhebung ergab, dass nur 48 Prozent der unter 40-jährigen Amerikaner, die gewöhnlich stärker zu den Demokraten tendieren, eine öffentliche Solidarisierung mit Israel wünschen. "Die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung unterstützt das Recht Israels auf Selbstverteidigung", argumentiert die linke Demokraten-Abgeordnete Pramila Jayapal. "Aber sie unterstützt nicht, dass ein Kriegsverbrechen mit einem anderen Kriegsverbrechen vergolten wird."

Äußerlich ließ sich Biden dadurch bisher nicht beeindrucken: Er stellt sich weiter demonstrativ an die Seite Israels. Aber in seinem Umfeld wird betont, dass der Präsident die israelische Regierung hinter verschlossenen Türen deutlich zur Mäßigung aufrufe. "Wir haben sie mit Fragen über ihre Ziele, die Verhältnismäßigkeit der Mittel sowie über taktische und strategische Fragen in Zusammenhang mit dieser Operation bedrängt", sagte Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater des Präsidenten. Thomas Friedman, renommierter Kolumnist der New York Times, forderte eine deutlichere Ansage: "Israel muss wissen, dass die Toleranz seiner amerikanischen Verbündeten für massive zivile Opfer im Gaza nicht unbegrenzt ist", schreibt der ehemalige Nahostkorrespondent. "Tatsächlich könnte bald die Grenze erreicht sein." (Karl Doemens aus Washington, 30.10.2023)