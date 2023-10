Ein hochbegabter Jurist, der die Macht liebte: Christian Pilnacek. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der frühere Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, ist vor kurzem gestorben, wohl durch eigene Hand. Es gibt Interessenten, die aus diesem Tod politisches Kapital schlagen wollen. Zuletzt verbreitete sich ein ehemaliger hoher Beamter und Bekannter von Pilnacek in einem dreiseitigen Interview in der Krone. Pilnacek sei an einer "übereifrigen Korruptionsstaatsanwaltschaft" (WKStA) gescheitert, sagte dieses "Beamten-Urgestein". Vorher schon hatte der Promi-Angeklagte Sebastian Kurz in seinem eigenen Prozess massiv angedeutet, Pilnacek wäre ja ungerechterweise verfolgt worden – "so wie ich auch" stand im Raum.

Hier wird eine Legende gestrickt. Pilnacek war ein hochbegabter Jurist, der aber die Macht liebte und die Grenzen seines Amtes weit überschritt. Er versuchte die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen türkise Politiker einzubremsen. Er schrieb entlarvende Chats, in denen er die Ermittlungen der WKStA als "Putsch" bezeichnete und fragte, "wer vorbereitet Gernot (damaliger Minister Blümel) auf seine Vernehmung?".

Das ist mit dem Berufsethos eines hohen Beamten nicht vereinbar. Pilnacek wusste, dass er selbst nach einer Aufhebung seiner Suspendierung nie wieder seine alte Machtposition bekommen würde; er wusste, dass der Führerscheinentzug nach einer alkoholisierten Geisterfahrt allen Ambitionen ein Ende bereitet hätte. Es ist die Tragödie eines hochbegabten, machtbewussten Mannes. (Hans Rauscher, 31.10.2023)