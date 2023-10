Kika Edgar, Adriana Louvier, Marimar Vega und Litzy in "Pakt des Schweigens". Netflix

Brenda will es wissen und sinnt auf Rache. Sie ist Influencerin in Mexiko-Stadt mit zehn Millionen Followern, enorm reich und durch Jahre als Straßenkind mit allen Wassern gewaschen. Mittels Intrigen und Täuschungen infiltriert sie das Leben von vier Frauen Anfang 40, die einst gemeinsam im Internat eine Geburt zu verschleiern versuchten, das Baby, eben Brenda, aussetzten. Sie alle tragen davon schweren Schaden, haben ihr Leben jeweils um diese "Sünde" herum gestrickt.

Jede schleppt eine ganze Kette an unheilvollen Geheimnissen durch ihr Leben – besonders arg (natürlich, wir sind ja in Mexiko) ist das im Leben von Politikerin Irene, die Bürgermeisterin werden will. Das bringt einige Menschen in ihrem Umfeld ins Grab.

Klischee an Klischee

In der mexikanischen Netflix-Telenovela Pakt des Schweigens reiht sich Klischee an Klischee, schwache Frau an korrupte Politik, grausamer Sicario an junge Frau auf der Suche nach Liebe, Mutterbild an Machismo. Eine Telenovela mit Thriller-Charakter und eine der wenigen, die wirklich spannend sind bis zum Schluss. Wer von den vier Frauen ist nun Brendas Mutter? Und endet alles, indem die zwei sich in den Armen liegen?

Der Pakt des Schweigens spart für mexikanische Produktionen in diesem Genre vergleichsweise mit Schmalz, mit allzu nervigen Wiederholungen. Wieder dabei allerdings die ausgiebige Modenschau der Darstellerinnen des Geldadels in Mexiko, die protzigen Häuser, der überbordende Alkoholkonsum. Wieder ein Klischee!

Aber das macht gar nichts, damit ist ja zu rechnen, und es erleichtert die Sache mit dem Spanisch-Üben durch ein paar erwartbare Dialoge. Ansonsten: Alle Achtung! Sehenswert. (Karin Bauer, 31.10.2023)