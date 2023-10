Die Polizeikräfte sind in der Halloween-Nacht bundesweit in erhöhter Alarmbereitschaft. Man wolle "energisch durchgreifen", um gröbere Ausschreitungen zu vermeiden

Wien/Linz – Die Bilder der Halloween-Nacht des vergangenen Jahres sind in den Köpfen eingebrannt: Dutzende Jugendliche lieferten sich in Linz Straßenschlachten mit der Polizei. In Zusammenhang mit der Krawallnacht setzte es 25 strafrechtliche Verurteilungen. Die Rädelsführer erhielten teilbedingte oder bedingte Haftstrafen. Außerdem gab es laut Polizei mehr als 200 Verwaltungsstrafen.

In Oberösterreich sind die Einsatzkräfte deshalb in erhöhter Alarmbereitschaft, wie DER STANDARD berichtete. In allen oberösterreichischen Bezirken und in den drei Statutarstädten Linz, Wels und Steyr werde das Personal verstärkt. Der oberösterreichische Landespolizeidirektor Andreas Pils gibt sich aber optimistisch: Er geht davon aus, dass das geplante "energische Durchgreifen" der Polizei abschreckend wirke: "Wir haben 140 Gespräche mit Erziehungsberechtigten und Jugendlichen geführt. Viele vom letzten Jahr werden nicht mehr kommen, auszuschließen ist aber gar nichts."

Die Polizei ist in erhöhter Alarmbereitschaft. APA/EVA MANHART

Vorbereitungen gibt es auch auf Bundesebene. Laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sind heuer in ganz Österreich Sondereinsatzkräfte, Hundestaffeln, der Verfassungsschutz, die Fremdenpolizei, Cobra und Wega in der Halloween-Nacht im Einsatz. "Das alles, um eine sichere Halloween-Nacht zu gewährleisten", wird Karner im Ö1-"Frühjournal" zitiert. Dazu habe es in den vergangenen Tagen zahlreiche Einsatzbesprechungen zwischen den Landespolizeidirektionen und der Bundespolizeidirektion, aber auch dem Verfassungsschutz gegeben.

Abgemachte Treffen zwischen Jugendlichen seien bislang nicht bekannt. Im vorigen Jahr wurde auf Social-Media-Kanälen mobilgemacht – der Auftakt war im Vorjahr ein von einem Jugendlichen gepostetes Video, das die flashmobartigen Ausschreitungen befeuerte. (ste, 31.10.2023)