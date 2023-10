Terrorismusexperte Nicolas Stockhammer in der "ZiB 3" bei Christiane Wassertheurer. Screenshot ORF

Nach den antijüdischen Angriffen in Machatschkala in der russischen Republik Dagestan stellt sich auch in anderen Ländern die Frage, wie groß die Gefahr solcher Attacken ist. Nicht nur in Russland nimmt die Gewalt gegen jüdische Menschen zu. Man muss nicht weit schauen, Wien, Linz geben beschämende Beispiele. In Österreich ist die Terrorwarnstufe laut Regierung "hoch". Ist das erst der Anfang? Was der Terrorismusexperte Nikolas Stockhammer dazu Montagabend in der "ZiB 3" zu sagen hatte, gibt Anlass zur Beunruhigung.

Der wunde Punkt

Die Gewaltspirale drehe sich europaweit und darüber hinaus. Antizionistische Parolen würden das Geschehen "stark beeinflussen". Es sei zu befürchten, dass die Dynamik solcher Angriffe zunehme. Ob denn in Österreich genügend Vorkehrungen getroffen werden, solche Attacken frühzeitig abzuwenden, wollte Moderatorin Christiane Wassertheurer wissen. Jüdische Einrichtungen würden bereits stärker überwacht, sagte Stockhammer. Ob das in ausreichendem Maß geschieht, dürfe bezweifelt werden, wie antisemitische Vandalismusakte zuletzt zeigten. Das Übel an der Wurzel anzupacken wäre eine weitere Möglichkeit. Radikalisierung finde schon viel früher im Web, in sozialen Medien statt. "Primärprävention, Aufklärung, Kampagnen" schlägt Stockhammer vor und spricht einen wunden Punkt an. Auf dieser Ebene passiere viel zu wenig.

ZIB 3: Terrorismus-Experte zu antisemitischen Attacken

Dass sich künftige Attentäter über Messengerdienste ungestört im Darknet austauschen, sei das eine. Der Großteil radikalisiere sich ohnehin ganz offen im Internet, über soziale Medien, auf Plattformen wie Tiktok und Twitch. Um dort auch nur irgendwie ansetzen zu können, brauche es vor allem "massive Personalaufstockungen", sagte Stockhammer. Es sei da einiges im Gange, vieles müsse jedoch noch passieren. Hoffentlich nicht erst dann, wenn etwas passiert ist. (Doris Priesching, 31.10.2023)