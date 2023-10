Die Aktivistinnen und Aktivisten marschierten am Dienstagvormittag langsam über die Ringstraße. Manche trugen Masken mit Politikergesichtern

Die Aktivisten fordern erneut, auf die Empfehlungen des Klimarates einzugehen. Letzte Generation Österreich

Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation protestierten am Dienstagvormittag auf der Wiener Ringstraße. Anders als bei den bisher von der Letzten Generation bekannten Aktionen klebten sich die Demonstrierenden nicht am Asphalt fest, sondern marschierten langsam die Ringstraße vom Volkstheater in Richtung Parlament entlang.

Passend zu Halloween kamen einige Aktivistinnen und Aktivisten mit Masken: als Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP), Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) oder Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). "Besonders gruselig: Bis heute befeuern diese Politiker:innen mit fossilen Subventionen die Klimakatastrophe", heißt es dazu in einer Aussendung der Letzten Generation Österreich. Die Protestierenden forderten die Regierung erneut dazu auf, auf die Empfehlungen des Klimarates einzugehen.

"Die gruseligsten untätigen Politiker:innen" will die Letzte Generation nach eigener Aussage verkörpern. Letzte Generation Österreich

"Die Regierung befeuert die Klimakatastrophe mit fossilen Subventionen weiter. Sie sollte lieber die Zerstörung beenden und die Empfehlungen des Klimarates umsetzten. Darum protestieren wir verkleidet als die gruseligsten untätigen Politiker:innen", hieß es in einem Posting der Letzten Generation auf der Nachrichtenplattform X dazu. (mae, 31.10.2023)