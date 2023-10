Seit über zwei Jahrzehnten zelebriert Heidi Klum Halloween. Das in Düsseldorf geborene Model feierte im vergangenen Jahr nach zweijähriger Corona-Zwangspause ihr Comeback als überdimensionaler Wurm. Heuer werde es "sehr bunt und gigantisch", erklärte die 50-Jährige in einem Gespräch mit "Entertainment Tonight". Möglicherweise müsse für das Kostüm die Straße gesperrt werden. Auch in den sozialen Netzwerken verriet Klum bislang nicht viel. Vor einigen Wochen veröffentlichte sie auf Instagram einen ersten Teaser: In einem Video skizziert Künstler Josh Hernandez ihr Gesicht auf schwarzem Hintergrund. Bis das Kostüm gelüftet wird, schauen wir auf jene Verkleidungen Klums zurück, die in Erinnerung geblieben sind.

Auf Instagram teasert Heidi Klum den diesjährigen Halloween-Look an.



Tom Kaulitz zeigt 2022, dass er sich seine Frau auch geangelt hätte, wenn sie ein Wurm wäre. Evan Agostini/Invision/AP

"Es kommt auf das Innere an", lautete die Message von Alien-Zombie Heidi Klum vor vier Jahren. imago images/Future Image

Ausflug aus dem Sumpf: Auch Oger-Ehepaar Shrek und Fiona feiern 2018 gerne Halloween. imago/ZUMA Press

Der etwas andere Victoria's-Secret-Engel, der Grusel-Schmetterling aus dem Jahr 2014. imago/ZUMA Press

"Bist du nicht schon zu alt zum Modeln?" Heidi Klum reagiert auf blöde Kommentare und zeigt sich 2013 nach ihrem 40. Geburtstag mit Krampfadern und Altersflecken. imago/ZUMA Press

Geht unter die Haut: 2011 wird Heidi Klum von Maskenbildner Bill Corso in ein Body-Worlds-Ausstellungsstück verwandelt. imago/ZUMA Press

Für dieses Glitzer-Roboter-Kostüm lernte Heidi Klum 2010 das Gehen und Feiern auf Stelzen. imago/ZUMA Press