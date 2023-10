Murenabgang Mure verschüttete Brennerautobahn vor Grenze zu Italien

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es im Gemeindegebiet von Gries am Brenner aufgrund starker Regenfälle zu einem Murenabgang gekommen. Dabei wurde auch die Brennerautobahn (A13) in beiden Fahrtrichtungen verschüttet