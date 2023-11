In vielen österreichischen Restaurants gibt es derzeit wieder eine eigene Ganslkarte. Was dort oft nicht steht: Die Tiere, die hierzulande auf dem Teller landen, stammen zu einem großen Teil aus dem Ausland. Im vergangenen Jahr wurden laut Statistik Austria insgesamt 1.886 Tonnen Gänse verzehrt, 1.245 Tonnen kamen aus anderen Ländern – das entspricht einem Anteil von 66 Prozent.

Das Problem: Die Hauptbezugsländer sind Ungarn und Polen. In beiden Ländern gelten weniger strenge Tierschutzrichtlinien als in Österreich. In Ungarn, wo insgesamt 973.278 Kilogramm Gänsefleisch herkommen, sind sowohl Stopfmast als auch Lebendrupf bei Gänsen erlaubt. Aus Polen kommen 331.665 Kilo, dort ist die Lebendrupf erlaubt. Beide Praktiken sind in Österreich verboten, weil sie mit Qualen für die Tiere verbunden sind.

Gänse benötigen eigentlich Wasser, um ihr Gefieder zu reinigen. In den meisten Mastbetrieben sitzen sie aber auf dem Trockenen. IMAGO/Panama Pictures

Bei der Lebendrupf werden Gänsen ohne Betäubung die Federn ausgerissen – und das bis zu vier Mal in ihrem Leben. Dadurch werden Daunen gewonnen, die zum Beispiel in Decken und Kissen Verwendung finden. Bei der Lebendrupf kommt es bei Gänsen regelmäßig zu offenen Wunden und Knochenbrüchen.

Qualvoll gewonnene Delikatesse

Brutal ist auch die Stopfmast: Den Tieren wird dreimal täglich ein langes Rohr in die Speiseröhre gesteckt. Dadurch wird den Gänsen ein Gemisch aus Mais und Fett verabreicht. Damit soll eine rasche Gewichtszunahme und eine krankhafte Vergrößerung der Leber erreicht werden. Die Tiere können nämlich die großen Mengen an Fett nicht mehr verarbeiten, woraufhin das Organ auf das bis zu Zehnfache seiner normalen Größe anwächst. Das Resultat findet sich als Foie gras auf Speisekarten und gilt als Delikatesse. 2022 wurden davon 10.225 Kilo nach Österreich gebracht.

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten sieht die hohen Importzahlen kritisch: "Es ist einfach eine Heuchelei, wenn wir einerseits tierquälerische Praktiken verbieten, andererseits aber Gänse importieren, die zuvor gestopft und gerupft wurden. Dass die Gastronomie zudem nicht einmal angeben muss, woher die Tiere kommen beziehungsweise wie sie gehalten wurden, ist inakzeptabel", sagt Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck. Die Organisation fordert daher ein Importverbot für Fleisch von gestopften und gerupften Tieren sowie eine Pflicht zur Kennzeichnung nach Haltung und Herkunft in Restaurants.

Woher die Gänsekeule auf dem Teller kommt, müssen Restaurants nicht angeben. dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Tierschützer kritisieren auch die Haltungsbedingungen von Gänsen in Frankreich, Spanien und Bulgarien. In den Intensivmastbetrieben ist alles auf maximalen Profit ausgelegt: Große Bestände werden in engen Käfigen gehalten, künstliches Futter hält die Tiere vom Schlafen ab und soll zum Fressen animieren, Badestellen für die Wasservögel fehlen meist. Diese Tiere werden unter der Bezeichnung "Hafermastgans" vertrieben, die Bezeichnung beschönigt allerdings die Haltungsbedingungen mit hochkonzentriertem und teilweise gentechnisch verändertem Futter. Weissenböck betont: "Selbst wenn Gänse nicht gestopft oder gerupft wurden, bedeutet das noch lange nicht, dass sie ein artgemäßes Leben hatten."

Biobetriebe in der Minderheit

Für die Gänsezüchter ist das Fleisch meist nur noch ein Nebenprodukt: Sie machen mit Daunen und Stopfleber den größten Teil ihres Umsatzes. Die Martinigans kann deshalb oft verhältnismäßig günstig gekauft werden – besonders im Vergleich zu Gänsen von biozertifizierten Betrieben. Von denen gab es zuletzt aber auch in Österreich eher wenige. Aus einer SPÖ-Anfrage an das Nachhaltigkeitsministerium im Jahr 2018 ging hervor, dass es 2016 hierzulande rund 450 Biobetriebe gab und knapp 1.600 konventionelle.

Eine langsame Verbesserung der Situation zeigen die Importzahlen: Im Jahr 1995 kamen nur sieben Prozent des Gänsefleischs aus Österreich, 2019 waren es immerhin schon 26 Prozent, 2022 dann ein Drittel. (Sebastian Scheffel, 1.11.2023)