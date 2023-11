Moritz Mathis ist ein Ferlacher Büchsenmachermeister und hat jetzt in Rust am See seine eigene Waffenmanufaktur inklusive Handel eröffnet. Warum ist das für ihn genau das Richtige? MGM Büchsenmacher Rust

"Der Mensch ist das Maß. Das ist meine Firmenphilosophie. Was ich damit meine? Eine Jagdwaffe muss passen wie ein guter Schuh. Es gibt viele Stellschrauben. Schon der Schaft: Länge, Höhe, Schränkung. Ein Zwei-Meter-Mann braucht andere Proportionen als eine zarte Dame.

Die Distanz vom Pistolengriff zum Abzug, das ist eine Frage der Größe der Hände. Das Gewicht der Waffe: Wird sie für die Jagd vom Ansitz benützt oder zur Gämse ins Hochgebirge getragen? Zieloptik, Kaliber, Ladung: Alles muss passen. Am besten geht das natürlich mit handgefertigten Waffen aus der Manufaktur.

Wie man solche Werkstücke erzeugt, habe ich in Ferlach gelernt. Ferlach ist das Zentrum der Büchsenmacherei nicht nur in Österreich. Aus ganz Europa kommen künftige Büchsenmacher nach Kärnten, um hier das Handwerk zu erlernen. Die Ausbildung dauert vier Jahre, und ich bin stolz darauf, einer der wenigen zu sein, die die Meisterprüfung auf Anhieb geschafft haben.

Der alte Fuchs, der junge Meister

Mein Mitarbeiter in Rust ist übrigens auch Ferlacher. Mario Glad hat dort vor dreißig Jahren nach seiner Ausbildung zum Schlosser Büchsenmacher gelernt, war dann 20 Jahre in seiner Heimat Kroatien selbstständig, hat eine große Büchsenmacherei mit mehreren Mitarbeitern betrieben, ist nach einer Verschärfung der kroatischen Waffengesetze nach Österreich gekommen und hat hier bei dem renommierten Traditionsbetrieb gearbeitet, bei dem ich nach meiner Ausbildung in Ferlach angeheuert habe.

Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, und ich hatte das Glück, dass er sich mit mir in das Abenteuer des eigenen Unternehmens in Rust gestürzt hat. Er ist der alte Fuchs, der in der Werkstatt alles kann und alle Tricks und Kniffe einer hoch anspruchsvollen Fertigung draufhat. Ich selbst habe vor meiner Ausbildung zum Büchsenmacher die Lehre als Waffen- und Munitionshändler absolviert und abgeschlossen. Das ist wichtig, weil ich nicht nur als Handwerker, sondern auch als Kaufmann denke und mich in beiden Welten zurechtfinde.

Eigentlich ist diese Kombination aus meiner Sicht für den Erfolg eines Unternehmens der entscheidende Faktor. Du musst beides können, in beiden Bereichen gut sein und beides gern machen. Mir ist die Administration, die Buchhaltung, das Schreiben von Angeboten oder die Korrespondenz mit Lieferanten, am Ende des Tages nicht unangenehme Pflicht. Ich mag das, es bringt Ordnung in die Abläufe.

Kunstwerke

Jede von ihm gefertigte Waffe ist auch ein Kunstwerk für Moritz Mathis. MGM Büchsenmacher Rust

"Was mich am Handwerk fasziniert? Der Umgang mit den beiden Materialien Metall und Holz. An Drehbank und Fräsmaschine aus einem Stück Stahl ein auf Tausendstel genaues Werkstück herauszuarbeiten, das dann hundertprozentig passt, oder zu sehen, wie aus einem klobigen Wurzelholz ein fein geschliffener Schaft entsteht, das hat einfach etwas.

So eine handgefertigte Jagdwaffe ist ja immer ein individuelles Kunstwerk. Eine Freude für jeden, der etwas dafür übrighat. Einfach schön in der Form und faszinierend in der Funktion. Ich vergleiche das mit der Liebe zu alten Autos oder Segelyachten. Oldtimer restauriert man zuerst mit dem Herzen, Auto, Yacht und Waffe gibt man nur in die besten Hände. Zum Mechaniker, Bootsbauer und Büchsenmacher des Vertrauens.

Von Menschen und Waffen

Das Vertrauen muss man sich erarbeiten. Das bekommt man nur, wenn man die Menschen mag. Ich arbeite gerne mit Menschen. Ich bespreche mit meinen Kunden, was sie mit der Waffe vorhaben, welche Vorlieben, welche Schwächen sie haben, wie man ihnen das bestmögliche Produkt in die Hand geben kann. Ja, stimmt.

Manchmal ist es nicht so einfach, die Menschen zu mögen. Wenn man in den Medien liest, dass einer aus purer Dummheit ein paar Waldohreulen aus dem Baum schießt. Aber das ist nicht die Jagd. Die Jagd gibt es, seit es den Menschen gibt. Es ist Aufgabe der Jägerschaft, dafür zu sorgen, dass Regeln eingehalten werden.

Meine Aufgabe ist es, den Jagenden Waffen zu geben, die sicher sind und immer funktionieren. Das geht natürlich am besten mit Waffen aus der Manufaktur. Aber auch industriell gefertigte Waffen können angepasst werden, oder eine ähnliche Waffe eines anderen Herstellers wird Ansprüchen besser gerecht.

Der 26-Jähringe hat in Ferlach bis zum Meisterbrief gelernt, worauf er jetzt als Unternehmer aufbaut. MGM Büchsenmacher Rust

Der perfekte Ort: Rust

Auf Rust sind wir eher zufällig gekommen, aber es erweist sich als ideale Location. Wir, damit meine ich meine Eltern und mich. Wenn du dich heute selbstständig machst, dann kannst du das nicht allein. Und da geht es nicht nur um die Finanzierung. Ich wollte jedenfalls nie eine Halle in einem Gewerbegebiet mieten.

In Rust haben wir ein 200 Jahre altes Gasthaus erworben und umgebaut. Wir haben hier das Einzugsgebiet Burgenland, und Niederösterreich, eine engagierte Jägerschaft und die Millionenstadt im Hintergrund. Dazu kommt, dass Rust ein Tourismus-Hotspot mit gehobenem Publikum ist. Mein erstes hochwertiges Nachtsuchgerät habe ich einem Jäger aus Deutschland verkauft, der hier auf Urlaub war. Und aus dem nördlichen Waldviertel habe ich schon richtige Stammkunden.

Eine Familie, die dahintersteht

Nein, es gab nicht nur Höhen auf dem Weg zum eigenen Geschäft. Wir haben geplant, da war von der Ukraine noch keine Rede. In Rust haben wir vor gut einem Jahr begonnen. In diesem Zeitraum sind die Baupreise um 25 Prozent und die Kreditzinsen von null auf irgendwo gestiegen.

Nicht jeder Behördenweg war ein einfacher, und um die Bedenkenträger darf man sich sowieso nicht kümmern. Aber eine gute Ausbildung, eine Familie, die dahintersteht, eine gute Steuerberaterin, eine Bank, die sich traut, eine Gemeinde, die dich unterstützt, und dann das Herz in die Hand nehmen. Ich habe das Richtige gefunden." (Protokoll: Karin Bauer, 2.11.2023)