Gibt man Kindern eigenes Geld, lernen sie leichter, mit Finanzen umzugehen. Ein Bankvorstand und Familienvater gibt Ratschläge, was dabei zu beachten ist

Taschengeld ist für den Nachwuchs der erste Schritt, um den Umgang mit Geld zu erlernen. Allerdings hat die Inflationskrise viele Haushaltskassen enorm belastet, sodass sie finanziell nur schwer über die Runden kommen. Wie gehen betroffene Eltern damit um? Kürzen sie auch ihren Kindern die Zuwendungen, um ihnen zu zeigen, dass es derzeit geringere Spielräume dafür gibt? Nach Möglichkeit nicht, wie aus einer Umfrage des Vergleichsportals Durchblicker unter Menschen mit Kindern bis 18 Jahren hervorgeht.

Taschengeld ist für den Nachwuchs wichtig, um etliche grundsätzliche Dinge über den Umgang mit Geld zu erfahren. IMAGO/photothek

Demnach gaben nur etwa zehn Prozent an, dem Nachwuchs nun weniger Taschengeld zu geben oder es sogar gänzlich gestrichen zu haben. Im Gegenzug wollen 13 Prozent der Befragten dem Nachwuchs nun sogar mehr Geld geben als früher. Gemäß der Umfrage erhalten Sechs- bis Zehnjährige im Durchschnitt 20 Euro pro Monat, Elf- bis 15-Jährige 50 Euro und 16- bis 20-Jährige durchschnittlich etwa 86 Euro. Bei drei von zehn Kindern und Jugendlichen ist das Taschengeld an gewisse Bedingungen geknüpft, etwa gute Noten oder Mitarbeit im Haushalt.

Spiele und Bücher

Wofür das Geld ausgegeben wird, dürfen fast alle frei entscheiden. In jedem vierten Haushalt bringen die Eltern Vorschläge für die Verwendung ein. In 57 Prozent der Fälle werden mit dem Taschengeld Spiele oder Bücher erworben, gefolgt von Essen, Trinken und Süßigkeiten sowie Freizeitaktivitäten. Bei etwa jedem vierten Kind stehen auch elektronische Geräte, Onlinespiele oder Modeartikel wie Bekleidung und Schuhe auf dem Einkaufszettel.

Aber welche Lernziele sollten Eltern mit dem Geld für den Nachwuchs eigentlich verfolgen? "Ab einem Alter von sieben Jahren entwickelt sich allmählich das Verständnis für Geld", sagt Andreas Feller, Vorstand der Linzer Partner-Bank. "Je mehr Kinder in finanzielle Entscheidungen eingebunden werden, desto verständlicher wird der Umgang mit Geld für sie", ergänzt der Vater von drei Töchtern. Dazu schlägt er einige Regeln und Vorgangsweisen vor.

Geduld und Disziplin

Ihm zufolge ist es wichtig zu lernen, dass es Zeit benötigt, bis man sich größere Wünsche erfüllen kann. "Sprechen Sie mit Ihrem Nachwuchs über Wünsche wie zum Beispiel die Anschaffung eines Fahrrads", sagt Feller. Um zu verdeutlichen, dass es Geduld und Disziplin benötigt, um dieses Ziel zu erreichen, empfiehlt er den Vorgang zu visualisieren. Also das angesparte Geld in durchsichtigen Behältern zu sammeln, damit der Nachwuchs dabei zusehen kann, wie der Geldpegel darin ständig steigt.

Der Bankvorstand rät dazu, auch den Rest des Taschengelds in solchen Behältern aufzubewahren. Also einen für den monatlichen Betrag, der zur freien Verfügung steht, sowie einen weiteren, soweit nötig, für die Fixkosten wie das Smartphone. "So sieht das Kind, wie das Geld wächst oder schrumpft, und entwickelt ein Bewusstsein für Budgets", erklärt Feller.

Wollen und Brauchen

Zudem gilt es, Kindern den Unterschied zwischen etwas zu wollen und etwas zu benötigen beizubringen. Sollte das Kind etwas Neues wollen, weil das Alte nicht mehr cool genug ist, empfiehlt der Bankvorstand, ihm zu zeigen, wie lange es dauert, um dafür anzusparen. Sollte der Nachwuchs darauf beharren, soll er es zumindest teilweise mit dem eigenen Taschengeld ersparen. "Nennen Sie auch Beispiele Ihrer Anschaffungen, auf die Sie gespart oder auch ganz verzichtet haben, weil Sie erkannt haben, dass sie nicht wirklich notwendig waren", ergänzt Feller. Das Kind soll nämlich auch lernen, dass manche Dinge zu teuer sind und größere Anschaffungen sorgsam überlegt werden sollten.

Im Gegensatz zum Taschengeld treten Eltern gemäß der Durchblicker-Umfrage bei der finanziellen Vorsorge für den Nachwuchs wegen der Inflation auf die Bremse, wie jeder vierte Befragte angibt. Unter dem Strich wird aber in 85 Prozent der Haushalte für die Kinder Geld für später angespart. Demnach tun dies zwei Drittel in Form eines Sparbuchs oder Sparkontos, vier von zehn haben einen Bausparvertrag abgeschlossen, und 20 Prozent investieren in Fonds. Der Rest entfällt auf Bargeld oder Edelmetalle, Lebensversicherungen oder Immobilien. (Alexander Hahn, 2.11.2023)