Im Herbst ist für die Südrussische Tarantel Paarungszeit, weshalb sie momentan auch in Österreich öfter entdeckt wird. Getty Images / imagedepotpro

Im Herbst ist nach dem warmen Sommer Zeit für Annäherung, was auch für die eine oder andere Tierspezies gilt, bei der die Balz- und Paarungszeit begonnen hat. Bei vielen Menschen sorgt dies wiederum für Unwohlsein, nicht unbedingt aus Prüderie, sondern weil die dadurch aktiveren Tiere ihnen stärker auffallen und Angst auslösen können. Das dürfte auch für die Südrussische Tarantel gelten, die immerhin die größte Spinnenart Zentraleuropas ist: Die größeren Weibchen können auf eine Körperlänge von bis zu vier Zentimetern kommen.

Die Südrussische Tarantel (Lycosa singoriensis) ist mit bis zu vier Zentimetern Körperlänge verhältnismäßig groß, für Menschen ist sie ungefährlich. Maria Zacherl / Naturschutzbund Österreich

Sie wird derzeit vermehrt in Österreich gesichtet, insbesondere im Osten des Landes. Die braun-schwarzen Tiere tauchen etwa in Gärten, Garagen oder Häusern auf, wie der Naturschutzbund berichtet. Im September und Oktober paaren sich diese haarigen Taranteln, die für den Menschen völlig ungefährlich seien, wie die Organisation in einer Aussendung betont. Die Männchen seien momentan auf Partnersuche und würden daher viel umherwandern. "Die Weibchen sind ebenfalls auf Wanderschaft, allerdings auf der Suche nach Winterquartieren", erläutert die Naturschutzorganisation. "Diese bauen sie als Wohnröhren in sandige Böden." Es könne vorkommen, dass sich die Tiere dabei in menschliche Behausungen verlaufen.

Tarantel melden

Was tun, wenn man einer solchen Spinne zu Hause über den Weg läuft? Der Naturschutzbund empfiehlt, die Tiere in ein Glas oder einen anderen Behälter zu geben und sie nach draußen zu transportieren. Auf Totschlag ist zu verzichten: Die Spezies steht in Österreich auf der Roten Liste und gilt als vom Aussterben bedroht, weswegen sie gesetzlich geschützt ist. Wer die Nerven dafür hat, sollte die Spinne fotografieren und die Sichtung melden. Das kann man auf der Plattform naturbeobachtung.at machen, die es auch als App gibt: So werden wertvolle Daten für wissenschaftliche Analysen zur Biodiversität gesammelt. Außerdem können Fachleute bestätigen, ob es sich tatsächlich um eine Südrussische Tarantel handelt.

Die Spezies wurde erstmals vor rund 100 Jahren in Österreich nachgewiesen. Sie hält sich bis heute von der ungarischen Grenze im Burgenland über Wien bis zur tschechischen Grenze im niederösterreichischen Weinviertel. Wie der Name andeutet, stammt sie aus der riesigen Steppenlandschaft, die von Osteuropa über Russland bis in die chinesische Mandschurei reicht und als Eurasische Steppe bezeichnet wird. Als Lebensraum bevorzugt die Tarantel sandige Böden mit wenig Vegetation und einer hohen Umgebungstemperatur. Bei ihrer Verbreitung dürfte ihr ihre Schwimmfähigkeit geholfen haben: Die wasserabweisenden Haarpolster ermöglichen es der Spinne, bis zu einer Woche auf Wasseroberflächen zu verbringen und bei starkem Regen in ihren unterirdischen Wohnröhren nicht zu ertrinken.

Verwechselte Giftspinne

Die Südrussische Tarantel ist nachtaktiv und kommt eher im Frühjahr tagsüber ans Licht, um sich zu sonnen. Ohne Netz geht sie auf die Jagd und lauert ihrer Beute auf. Daher kommt ihr das Gift zugute, mit dem sie durch Einsatz ihrer Kieferklauen ihre Beute lähmt. Wenn man nicht gerade ein Käfer oder eine Eidechse ist, muss man nicht um sein Leben fürchten, auch wenn man freilich keinen Biss provozieren sollte. Dieser wird als schmerzhaft beschrieben und kann für Unwohlsein sorgen, die Stelle bleibt mitunter stundenlang geschwollen.

Die Drohgebärde der Spinne mit vom Boden abgehobenen Beinen liefert ein wichtiges Indiz dafür, dass sich das Spinnentier, das ansonsten nicht aggressiv ist, bedroht fühlt. Vermutlich haben Taranteln ihren gefährlichen Ruf durch Verwechslungen mit anderen Spinnenarten, etwa der Schwarzen Witwe; benannt wurde die Gruppe nach der Stadt Tarent in Italien, wo die Apulische Tarantel verbreitet ist. Zur Sicherheit kann man sich bei unklaren Spinnen- oder Insektenbissen aber auch an die 24 Stunden pro Tag besetzte Notrufnummer der Vergiftungsinformationszentrale wenden.

Haben sich Männchen und Weibchen der Südrussischen Tarantel dank Pheromonen in der Wohnröhre des Weibchens getroffen, kommt es zur Paarung. Das Männchen stirbt im November oder Dezember, das Weibchen hat seine Spermien gespeichert und verschließt die Wohnröhre für den Winter. Erst im folgenden Mai wird der Eikokon gebastelt, der mehrere Hundert Eier beinhalten kann. Das Weibchen trägt ihn teilweise mit sich herum und wärmt ihn ebenfalls an der Sonne. In den folgenden Wochen können etwa 100 Jungtiere schlüpfen. Tun sie das nicht, frisst die Mutter den Kokon auf – ressourcensparend. (sic, APA, 31.10.2023)