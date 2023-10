Weihnachtsmarkt Fichte aus dem Salzkammergut als Christbaum vor Schloss Schönbrunn

Eine 40 Jahre alte Fichte aus dem Salzkammergut ist heuer der Christbaum vor dem Schloss Schönbrunn in Wien. Am Dienstag ist der 18 Meter hohe Baum in Schönbrunn angekommen, vom Tieflader gehoben und im Schacht auf dem Ehrenhof verankert worden